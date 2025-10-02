Corrida de São Silvestre: os primeiros passos da prova que chega à 100ª edição

A Corrida Internacional de São Silvestre, que completa 100 edições em 2025, teve sua origem em uma inspiração internacional. Em 1924, o jornalista Cásper Líbero idealizou a prova após assistir a uma corrida noturna na França, onde os atletas corriam com tochas acesas.

O sucesso das Voltas de São Paulo (1918) e de Piracicaba (1919), além de outras competições do início do século XX, também influenciaram a criação da tradicional corrida paulistana.

A primeira corrida

A primeira edição da São Silvestre aconteceu em 31 de dezembro de 1925, com largada às 23h40 e percurso de 6.200 metros. Foram 146 atletas inscritos, dos quais 60 cruzaram a linha de chegada. O vencedor foi o brasileiro Alfredo Gomes, representante do Clube Esperia (SP), que completou a prova em 23 minutos e 10 segundos, tornando-se o primeiro campeão da história da corrida.

Curiosidade da São Silvestre

Em 1926, um episódio curioso marcou a segunda edição da prova. O atleta Jorge Mancebo recebeu um convite do Clube Regatas Tietê para participar da São Silvestre, mas ficou em dúvida entre competir ou passar o Réveillon com a família.

Optou pela corrida ? e a escolha se mostrou acertada: Mancebo venceu a prova e entrou para a história como campeão da segunda edição.

Tradição no atletismo

A São Silvestre evoluiu ao longo das décadas, tornando-se um símbolo do esporte brasileiro e um evento que reúne atletas de todo o mundo nas ruas de São Paulo.

Em 2025, ao alcançar sua centésima edição, a corrida celebra não apenas sua longevidade, mas também os valores de superação, tradição e paixão pelo atletismo que marcaram seus primeiros passos, com a a presença recorde de 50 mil participantes.