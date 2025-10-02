Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta sexta-feira, Coritiba e Botafogo-SP se enfrentam em duelo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Coritiba x Botafogo-SP ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o Coritiba para o confronto
Líder da Série B com 50 pontos, mesma pontuação do Goiás, o Coritiba vem de uma vitória contra o Avaí por 2 a 0, fora de casa.
Como chega o Botafogo-SP para o confronto
Já o Botafogo-SP ocupa a 18ª posição e vem de cinco jogos sem vencer. Na última rodada, perdeu para a Ferroviária por 2 a 1, em casa.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 13 vezes na história, com quatro vitórias do Coritiba, seis empates e três triunfos do Botafogo-SP.
Veja os últimos cinco resultados:
- 05/06/2025: Botafogo-SP 0 x 0 Coritiba (Série B)
- 22/11/2024: Coritiba 1 x 3 Botafogo-SP (Série B)
- 03/08/2024: Coritiba 2 x 0 Botafogo-SP (Série B)
- 01/11/2019: Botafogo-SP 0 x 1 Coritiba (Série B)
- 29/07/2019: Coritiba 3 x 2 Botafogo-SP (Série B)
Estatísticas
Coritiba na Série B
- 1ª posição
- 14 vitórias, 8 empates e 7 derrotas
- 30 gols marcados
- 19 gols sofridos
Botafogo-SP na Série B
- 18ª posição
- 7 vitórias, 8 empates e 14 derrotas
- 25 gols marcados
- 44 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Coritiba
Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Iury Castilho, Clayson e Gustavo Coutinho.
Técnico: Mozart
Provável escalação do Botafogo-SP
Victor Souza; Wallison, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Wesley Dias, Matheus Barbosa e Leandro Maciel; Gabriel Barros, Jefferson Nem e Guilherme Queiroz.
Técnico: Allan Aal
Arbitragem
A equipe de arbitragem não foi divulgada.
Ficha técnica
Jogo: Coritiba x Botafogo-SP
Campeonato: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba
Onde assistir: Disney+