Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

02/10/2025 20h00

Nesta sexta-feira, Coritiba e Botafogo-SP se enfrentam em duelo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Coritiba x Botafogo-SP ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Coritiba para o confronto

Líder da Série B com 50 pontos, mesma pontuação do Goiás, o Coritiba vem de uma vitória contra o Avaí por 2 a 0, fora de casa.

Como chega o Botafogo-SP para o confronto

Já o Botafogo-SP ocupa a 18ª posição e vem de cinco jogos sem vencer. Na última rodada, perdeu para a Ferroviária por 2 a 1, em casa.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 13 vezes na história, com quatro vitórias do Coritiba, seis empates e três triunfos do Botafogo-SP.

Veja os últimos cinco resultados:

  • 05/06/2025: Botafogo-SP 0 x 0 Coritiba (Série B)

  • 22/11/2024: Coritiba 1 x 3 Botafogo-SP (Série B)

  • 03/08/2024: Coritiba 2 x 0 Botafogo-SP (Série B)

  • 01/11/2019: Botafogo-SP 0 x 1 Coritiba (Série B)

  • 29/07/2019: Coritiba 3 x 2 Botafogo-SP (Série B)

Estatísticas

Coritiba na Série B

  • 1ª posição

  • 14 vitórias, 8 empates e 7 derrotas

  • 30 gols marcados

  • 19 gols sofridos

Botafogo-SP na Série B

  • 18ª posição

  • 7 vitórias, 8 empates e 14 derrotas

  • 25 gols marcados

  • 44 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Coritiba

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Iury Castilho, Clayson e Gustavo Coutinho.

Técnico: Mozart

Provável escalação do Botafogo-SP

Victor Souza; Wallison, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Wesley Dias, Matheus Barbosa e Leandro Maciel; Gabriel Barros, Jefferson Nem e Guilherme Queiroz.

Técnico: Allan Aal

Arbitragem

A equipe de arbitragem não foi divulgada.

Ficha técnica

Jogo: Coritiba x Botafogo-SP

Campeonato: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Onde assistir: Disney+

