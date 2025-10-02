Corinthians sofre gol no fim e só empata com Del Valle na Libertadores
Em busca do tricampeonato consecutivo na Libertadores feminina, o Corinthians estreou com empate nesta quinta-feira. As Brabas saíram na frente contra o Independiente del Valle, mas sofreram um gol nos acréscimos do segundo tempo e a partida terminou 1 a 1 no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires.
Gabi Zanotti, de pênalti, abriu o placar para o Timão. Já no fim da partida, aos 48 do segundo tempo, Valencia empatou para o Del Valle. Always Ready (BOL) e Santa Fé (COL) completam o grupo. A Libertadores feminina possui quatro chaves, com os dois melhores colocados de cada avançando para as quartas de final.
Com o empate, ambas as equipes ficam com um ponto, com o Timão em primeiro lugar no grupo e o Del Valle em segundo. Always Ready e Santa Fé ainda se enfrentam nesta rodada.
O Corinthians é o atual bicampeão do torneio, sendo também a equipe com mais títulos, com cinco. O clube levantou a taça em 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024.
Na segunda rodada, o Corinthians encara o Always Ready, enquanto o Del Valle joga contra o Santa Fé. Ambas as partidas serão no domingo.
Como foi o jogo
O Corinthians começou o jogo melhor e teve chance cara a cara aos três minutos do primeiro tempo. Jhonson aproveitou vacilo da defesa do Del Valle e ficou cara a cara com a goleira Camilo, mas isolou por cima.
As Brabas continuaram pressionando e abriram o placar aos 11. Gabi Zanotti foi segurada na área e sofreu pênalti. Após revisão do VAR, ela mesma foi para a cobrança, bateu bem e marcou. O Timão, no entanto, baixou o ritmo depois de abrir o marcador.
O Del Valle passou a ficar mais com a bola e teve duas boas chances. Aos 28, Charcopa recebeu em profundidade e disputou com a goleira Nicole, que ficou caída. Com o gol aberto, Roldán chutou de fora da área e mandou por cima. Na sequência, Pico tentou do meio da rua e assustou.
No segundo tempo, o Del Valle continuou buscando o empate. Roldán teve boa oportunidade e parou em defesa dupla de Nicole.
O Corinthians não criou tanto na etapa final, mas ainda teve gol anulado aos 33. Robledo aproveitou a sobra de bola na área após disputa e marcou. No entanto, a árbitra anotou falta Letícia Monteiro em Rodríguez no lance. A goleira Camilo ainda teve que se esticar para espalmar chute de Tamires pouco depois.
O Del Valle pressionou no fim e conseguiu arrancar o empate. Valencia aproveitou lateral cobrado na área e mandou no ângulo de Nicole. Thaís Ferreira ainda teve oportunidade para recolocar o Corinthians à frente do placar mas, sozinha na área, chutou por cima.