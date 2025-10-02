Topo

Esporte

Corinthians sofre nova condenação na Fifa por dívida de R$ 6 milhões com time dinamarquês

02/10/2025 16h01

O Corinthians sofreu mais uma condenação na Fifa. Desta vez, a entidade máxima do futebol determinou que o clube pague uma dívida de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões na cotação atual) ao Midtjylland, da Dinamarca, pela aquisição do volante Charles.

A contratação foi realizada em julho do ano passado, durante a gestão Augusto Melo. Os valores giravam em torno de 1,6 milhão de euros.

O Timão pagou as duas primeiras parcelas do acordo, ambas estimadas em 400 mil euros, mas não depositou a terceira delas, de 800 mil euros, que deveria ser quitada em 15 de março de 2025. Sem receber, em maio, os dinamarqueses abriram processo na Fifa, que condenou o Corinthians a pagar a quantia e ainda acresceu 200 mil euros de juros.

A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pela Gazeta Esportiva. A reportagem ainda apurou que o clube alvinegro recorreu da decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS), que deve levar alguns meses para analisar o caso. Se ó órgão reforçar a condenação da Fifa, o Corinthians pode sofrer um novo transfer ban.

Corinthians

Sexta condenação na Fifa

Esta é nada mais nada menos do que a sexta condenação do Corinthians na Fifa. Duas delas já receberam a confirmação do CAS, última instância de julgamento em disputas esportivos. Uma pendência de R$ 40 milhões com o Santos Laguna por Félix Torres, inclusive, gerou o transfer ban que está em vigor há mais de um mês.

O clube também foi condenado a pagar R$ 45 milhões ao meia Matías Rojas. Neste caso, porém, o Timão negocia um acordo com o estafe do paraguaio.

Além dos casos de Félix e Rojas, cujas decisões já foram deliberadas, e o de Charles, que agora será analisado pela Corte Arbitral do Esporte, há outros três processos em andamento. São eles:

  • R$ 6,76 milhões ao Shakthar Donetsk pelo empréstimo de Maycon;

  • R$ 23,3 milhões ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro;

  • R$ 8 milhões ao Philadelphia Union pela contratação de José Martínez.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Corinthians sofre nova condenação na Fifa por dívida de R$ 6 milhões com time dinamarquês

Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o São Paulo

'Conflito é da Leila com o Palmeiras', diz PVC sobre empréstimo da Crefisa

Sinner admite mudanças após derrota na final do US Open: 'Ajustes para melhorar como jogador'

Ancelotti convoca Vitinho, do Botafogo, para substituir Vanderson na Seleção

Onde vai passar Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Dana White projeta gasto de R$ 3,7 milhões com reforma de gramado no UFC Casa Branca

Palmeiras irá à Justiça contra o Flamengo após bloqueio de repasses da Libra

Com Memphis como dúvida, Corinthians inicia preparação para pegar o Mirassol

Palmeiras irá acionar Flamengo na Justiça por bloqueio de R$ 77 milhões

Corinthians vai à CBF por polêmicas, e presidente sugere criação de 'guia'