Corinthians sofre nova condenação na Fifa por dívida de R$ 6 milhões com time dinamarquês

O Corinthians sofreu mais uma condenação na Fifa. Desta vez, a entidade máxima do futebol determinou que o clube pague uma dívida de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões na cotação atual) ao Midtjylland, da Dinamarca, pela aquisição do volante Charles.

A contratação foi realizada em julho do ano passado, durante a gestão Augusto Melo. Os valores giravam em torno de 1,6 milhão de euros.

O Timão pagou as duas primeiras parcelas do acordo, ambas estimadas em 400 mil euros, mas não depositou a terceira delas, de 800 mil euros, que deveria ser quitada em 15 de março de 2025. Sem receber, em maio, os dinamarqueses abriram processo na Fifa, que condenou o Corinthians a pagar a quantia e ainda acresceu 200 mil euros de juros.

A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pela Gazeta Esportiva. A reportagem ainda apurou que o clube alvinegro recorreu da decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS), que deve levar alguns meses para analisar o caso. Se ó órgão reforçar a condenação da Fifa, o Corinthians pode sofrer um novo transfer ban.

Sexta condenação na Fifa

Esta é nada mais nada menos do que a sexta condenação do Corinthians na Fifa. Duas delas já receberam a confirmação do CAS, última instância de julgamento em disputas esportivos. Uma pendência de R$ 40 milhões com o Santos Laguna por Félix Torres, inclusive, gerou o transfer ban que está em vigor há mais de um mês.

O clube também foi condenado a pagar R$ 45 milhões ao meia Matías Rojas. Neste caso, porém, o Timão negocia um acordo com o estafe do paraguaio.

Além dos casos de Félix e Rojas, cujas decisões já foram deliberadas, e o de Charles, que agora será analisado pela Corte Arbitral do Esporte, há outros três processos em andamento. São eles: