Corinthians crê em pontos perdidos por polêmicas e vê projeção frustrada

As polêmicas de arbitragem nos jogos contra Flamengo e Internacional revoltaram e frustraram a projeção do Corinthians sobre a sua própria posição no Brasileirão após 26 rodadas.

Corinthians frustrado

A equipe paulista vive dias de muita revolta com a arbitragem. Tudo começou com o lateral que originou o segundo gol sofrido pelo Corinthians na derrota para o Flamengo por 2 a 1, no domingo. O ápice veio ontem, com o pênalti que originou o empate com o Inter por 1 a 1 no último lance do duelo disputado no Beira-Rio.

Na visão do Corinthians, as polêmicas custaram três pontos na classificação. Se eles tivessem sido conquistados, a equipe estaria mais acima e brigando por outras coisas na tabela. Dorival Júnior citou a situação cinco vezes durante a entrevista coletiva após o empate contra o Internacional.

O Corinthians está em uma posição que nos incomoda. Deixamos pontos importantes para trás em razão de erros nossos e acima de tudo de arbitragem. O desempenho não reflete o que o time tem nesse momento. O Corinthians merecia ter uma posição diferente. Não digo que estaríamos entre os seis primeiros, mas estaríamos entre a sétima e a décima posição em razão do que vínhamos produzindo. Dorival Júnior

O Corinthians é o atual 13° colocado, com 30 pontos. Se tivesse 33, a equipe paulista estaria no limite da projeção de Dorival, em décimo.

Atualmente, o clube paulista está mais perto da zona de rebaixamento do que da luta por uma vaga na Pré-Libertadores. O Corinthians está sete pontos acima do Z4 e a 10 de distância do G6.

As polêmicas geram cobranças do Corinthians à CBF. O clube trabalha com a ideia de enviar um ofício à entidade máxima do futebol brasileiros após os últimos dois jogos.

Não gostaríamos disso, futebol é espetáculo, mas trabalhamos a semana toda para dar o nosso melhor, fomos prejudicados e não vamos aceitar. O Corinthians é muito grande, não queremos ser beneficiados, mas é difícil esse comportamento. Fabinho Soldado, executivo de futebol, ao Amazon Prime Video

Queremos seriedade para apitar os jogos do Corinthians, todo jogo tem uma polêmica, sempre contra nós. Não dá para continuar assim, todo trabalho vai por água abaixo. Precisamos mudar isso, o Corinthians não pode ser prejudicado todo jogo. Treinam e preparam árbitros para acontecer isso quando chega a hora. Queria que a CBF prestasse atenção e evitasse que isso acontecesse. Osmar Stabile, presidente do Corinthians

Sequência ruim

O Corinthians chegou a três jogos consecutivos sem vencer. São duas derrotas [Sport e Flamengo] e um empate [Internacional].

Mesmo com os resultados ruins, Dorival é respaldado pela diretoria, que vê repertório e soluções criadas pelo técnico em meio à uma onda de desfalques por lesões e ausência de reforços.

Dorival está fazendo o melhor. O que ele tem trabalhado e feito é muito grande. Usa os atletas da base, recupera os jogadores que estavam sem espaço. Muito feliz pelo o que está sendo feito. Estamos longe dos objetivos no Brasileiro, mas gostaria de destacar o trabalho dele. Ele muda a equipe, arma com linha de três zagueiros, quatro ou até cinco, tem coragem para mudar... Espero que ele nos leve a resultados melhores em meio a toda essa dificuldade do clube. Fabinho Soldado

Não dá para continuar assim, todo trabalho vai por água abaixo. Não dá para cobrar técnico e jogadores se quando chega na hora as coisas mudam [por decisões da arbitragem]. Osmar Stabile

Dorival e Corinthians têm a chance de mudar o cenário no sábado. Em casa, o Corinthians enfrenta o Mirassol, às 21h (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão.