Corinthians leva gol nos acréscimos e empata com o Del Valle em estreia pela Libertadores feminina
O Corinthians amargou um empate em sua estreia na Libertadores feminina de 2025, contra o Independiente del Valle. Atuais campeãs, as Brabas saíram na frente com Gabi Zanotti, mas cederam a igualdade às equatorianas nos acréscimos. O jogo era válido pela primeira rodada da fase de grupos da competição.
Situação na tabela
Com o resultado, cada equipe larga com um ponto no Grupo A. Ainda nesta quinta, Always Ready e Santa Fe, os outros dois times da chave, se enfrentam. O embate está agendado para as 20h (de Brasília), também no Estádio Florencio Sola.
? Resumo do jogo
?? CORINTHIANS 1 x 1 INDEPENDIENTE DEL VALLE ??
? Competição: Libertadores feminina (1ª rodada da fase de grupos)
?? Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)
? Data: 2 de outubro de 2025 (quinta-feira)
? Horário: às 16h (de Brasília)
Gols:
- ? Gabi Zanotti, aos 11? do 1ºT (Corinthians)
- ? Valencia, aos 48? do 2ºT (Independiente del Valle)
Como foi o jogo?
O Corinthians abriu o placar cedo. Aos nove minutos, Gabi Zanotti recebeu de Vic Albuquerque e foi derrubada na área. Após revisão do VAR, o pênalti foi marcado. A camisa 10 converteu a cobrança e colocou o time alvinegro em vantagem.
A equipe paulista levou alguns sustos, mas conseguiu se segurar na defesa e contou com as boas defesas da goleira Nicole. O Timão chegou a ampliar o placar aos 36 minutos do segundo tempo, mas o tento foi anulado por falta na origem do lance.
Já nos acréscimos, Valencia acertou um belo chute no ângulo e deixou tudo igual.
Próximos jogos
Corinthians
- Corinthians x Always Ready (2ª rodada da Libertadores feminina)
- Data e horário: 05/10 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Buenos Aires (ARG)
Independiente del Valle
- Independiente del Valle x Santa Fe (2ª rodada da Libertadores feminina)
- Data e horário: 05/10 (domingo), às 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Buenos Aires (ARG)