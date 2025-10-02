Topo

Esporte

Corinthians leva gol nos acréscimos e empata com o Del Valle em estreia pela Libertadores feminina

02/10/2025 18h01

O Corinthians amargou um empate em sua estreia na Libertadores feminina de 2025, contra o Independiente del Valle. Atuais campeãs, as Brabas saíram na frente com Gabi Zanotti, mas cederam a igualdade às equatorianas nos acréscimos. O jogo era válido pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

Situação na tabela

Com o resultado, cada equipe larga com um ponto no Grupo A. Ainda nesta quinta, Always Ready e Santa Fe, os outros dois times da chave, se enfrentam. O embate está agendado para as 20h (de Brasília), também no Estádio Florencio Sola.

? Resumo do jogo

?? CORINTHIANS 1 x 1 INDEPENDIENTE DEL VALLE ??

? Competição: Libertadores feminina (1ª rodada da fase de grupos)

?? Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)

? Data: 2 de outubro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: às 16h (de Brasília)

Gols:

  • ? Gabi Zanotti, aos 11? do 1ºT (Corinthians)

  • ? Valencia, aos 48? do 2ºT (Independiente del Valle)

Como foi o jogo?

O Corinthians abriu o placar cedo. Aos nove minutos, Gabi Zanotti recebeu de Vic Albuquerque e foi derrubada na área. Após revisão do VAR, o pênalti foi marcado. A camisa 10 converteu a cobrança e colocou o time alvinegro em vantagem.

A equipe paulista levou alguns sustos, mas conseguiu se segurar na defesa e contou com as boas defesas da goleira Nicole. O Timão chegou a ampliar o placar aos 36 minutos do segundo tempo, mas o tento foi anulado por falta na origem do lance.

Já nos acréscimos, Valencia acertou um belo chute no ângulo e deixou tudo igual.

Próximos jogos

Corinthians

  • Corinthians x Always Ready (2ª rodada da Libertadores feminina)

  • Data e horário: 05/10 (domingo), às 16h (de Brasília)

  • Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Buenos Aires (ARG)

Independiente del Valle

  • Independiente del Valle x Santa Fe (2ª rodada da Libertadores feminina)

  • Data e horário: 05/10 (domingo), às 20h (de Brasília)

  • Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Buenos Aires (ARG)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Política do São Paulo já está em 2026 enquanto finanças apertam e time vive má fase em campo

Melhores momentos do empate entre Boca Juniors e Alianza Lima pela Libertadores feminina

Corinthians leva gol nos acréscimos e empata com o Del Valle em estreia pela Libertadores feminina

Transmissão ao vivo de Fortaleza x São Paulo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Assistir Vitória x Ceará ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Corinthians sofre gol no fim e só empata com Del Valle na Libertadores

Ex-campeões do UFC criticam Wanderlei Silva por confusão no Spaten Fight Night 2

Portuguesa decide usar o Canindé para mandar jogos do Paulistão 2026

Flaco projeta sequência decisiva no Palmeiras e destaca evolução: "Muito motivado"

Verstappen é realista sobre caça à McLaren após duas vitórias na F-1: 'Diferença é grande'

Neymar publica fotos de treino na academia em meio à recuperação de lesão