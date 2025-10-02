Topo

Corinthians: 'Guia' pode resolver questões de arbitragem? Colunistas opinam

Do UOL, em São Paulo

02/10/2025 19h48

O Corinthians sugeriu a criação de um 'guia' para a arbitragem da CBF, após mais um episódio em que se sentiu prejudicado no Brasileirão. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe debateram se esta pode ser uma solução para o problema.

Além do Corinthians, o Sport reclamou muito da arbitragem na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube pernambucano estuda até mesmo pedir a anulação da partida contra o Fluminense.

Milly: Vencedores tem que reclamar para haver mudança

Essa ideia de que o VAR vai trazer justiça ao futebol é uma falácia. O VAR vai só interromper o jogo, parar o jogo, tirar do jogo a sua natureza. A gente vai ver o que a gente quiser ver. [...] E isso só muda quando quem ganhar o jogo começar a reclamar. Porque é muito conveniente pra quem perdeu, pra quem não gostou, tomou um empate no finalzinho, sair reclamando. Os que ganham têm que começar a reclamar, porque a arbitragem ruim prejudica todo mundo, inclusive a paixão por esse esporte.
Milly Lacombe

Alicia

É todo mundo sendo prejudicado por uma arbitragem que é muito ruim e é um problema que não é de fácil solução mas tem solução. [...] Esses treinamentos já foram planejados e o orçamento foi retirado pela administração do Edinaldo. Então é Claro que a gente precisa urgentemente providenciar um treinamento melhor para os árbitros de campo e para os árbitros de vídeo, porque a gente dá a tecnologia na mão desses profissionais e a coisa só piora.
Alicia Klein

