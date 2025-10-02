Corinthians muito prejudicado: colunistas criticam arbitragem contra Inter

O Corinthians foi muito prejudicado pela arbitragem no empate com o Internacional, no Brasileirão, apontaram Danilo Lavieri e Fabíola Andrade, no Fim de Papo.
Jogando em casa, o Corinthians vencia o Inter até os acréscimos do segundo tempo, quando, após ser chamado para revisar o lance, o árbitro marcou pênalti de Cacá sobre Bruno Henrique para o time colorado. Carbonero deixou tudo igual.
Danilo: Bruno Henrique se aproveitou de puxão
O Corinthians foi prejudicado, muito prejudicado pela arbitragem. Não achei que foi pênalti. Já teve a polêmica de o pênalti ter sido marcado depois do tempo que a gente imaginava de acréscimo. O pênalti não teve o impacto o suficiente. Foi um puxão ali que o Bruno Henrique se aproveitou, sentiu a camiseta, o uniforme puxar um pouquinho, desabou na área.
Danilo Lavieri
Fabíola: Não foi pênalti
Foi o grande duelo ali, o Cacá penando, sofrendo, mas ele conseguiu segurar o Carbonero ali na esquerda, principalmente no primeiro tempo. E aí depois tem o lance do pênalti, exatamente com o Cacá, e quem faz o gol é o Carbonero para o Internacional. Para mim também não foi pênalti.
Fabíola Andrade
Novo calendário do futebol brasileiro deve aliviar desgaste
Juca Kfouri (colunista) avalia que o novo calendário da CBF para 2026 traz alívio leve aos atletas, mas só fará diferença se clubes adotarem medidas para evitar lesões causadas por excesso de jogos e gramados ruins.
Mas aí Dami. Sim parece o São Paulo parece o Bahia hoje não tinha sete. Vai chegando essa hora e não é nem chegando essa hora isso é permanente no futebol brasileiro. O desgaste com o calendário o desgaste por causa de gramados sejam gramados artificiais sejam maus gramados naturais. O futebol brasileiro é de lesões. razão pela qual também eu aprovei o calendário anunciado hoje que dá uma refrescada leve mas dá uma refrescada se os clubes tiverem cabeça. Se quiser jogar o estadual e o brasileiro com o mesmo empenho vai dar.
Juca Kfouri
Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte
Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:
Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)
Confira os horários das lives do UOL Esporte
08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.