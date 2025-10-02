Corinthians vai à CBF por polêmicas, e presidente sugere criação de 'guia'

O Corinthians entrou em contato com a CBF e registrou reclamações sobre o pênalti polêmico marcado para o Internacional, ontem, e que originou o gol do empate por 1 a 1. Ao UOL, o presidente Osmar Stabile sugeriu a criação de um "guia" que poderia ser consultado por árbitros durante as partidas.

O que aconteceu

O Corinthians questionou a atuação do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e do VAR, Gilberto Rodrigues Castro Junior, no jogo disputado no Beira-Rio. A indignação corintiana se dá pelo pênalti marcado após lance envolvendo Cacá e Bruno Henrique. Em campo, nada foi marcado, mas a decisão mudou após o juiz ir ao VAR. O clube paulista também questiona o fato de os cinco minutos de acréscimos já estarem estourados quando o lateral que originou a marcação foi cobrado.

A indignação do Corinthians começou no domingo e chegou ao ápice ontem. Em posicionamento enviado ao UOL [veja a íntegra no final da matéria], o presidente do clube paulista questionou a "inconsistências nas decisões" dos árbitros nos jogos contra Flamengo e Internacional, as quais definiu como "absurdas e inaceitáveis".

Stabile pede urgência à CBF no ajuste dos parâmetros definidos para a arbitragem. Uma das soluções sugeridas pelo presidente é que a entidade crie uma cartilha com os critérios e que poderia ser consultada pelos árbitros e assistentes durante os jogos.

Este material poderia servir como um guia que eles levassem "debaixo do braço" durante os jogos, permitindo consultas imediatas e decisões mais assertivas a cada lance. Essa ação proporcionaria maior transparência, uniformidade e confiança nas decisões tomadas dentro de campo. Osmar Stabile, ao UOL

O presidente do Corinthians vê estagnação quanto à busca pela justiça esportiva.

A falta de clareza e a aparente ausência de um protocolo rígido levam a erros que comprometem a integridade das partidas e frustram jogadores, técnicos e torcedores. Não é possível que em pleno século XXI ainda enfrentemos situações decorrentes da estagnação, onde não há desenvolvimento contínuo nem aprimoramento nas práticas adotadas. Osmar Stabile

Veja o posicionamento completo

"Gostaria de expressar minha profunda preocupação em relação à constante inconsistência nas decisões da arbitragem nos jogos do Corinthians, situação que considero absolutamente absurda e inaceitável. Não podemos aceitar que, a cada partida, nosso time seja prejudicado por critérios que parecem não ter clareza ou uniformidade. Isso não apenas afeta o desempenho esportivo, mas também a credibilidade como um todo.

Acredito firmemente que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve agir com urgência para ajustar esses parâmetros. A falta de clareza e a aparente ausência de um protocolo rígido levam a erros que comprometem a integridade das partidas e frustram jogadores, técnicos e torcedores. Não é possível que em pleno século XXI ainda enfrentemos situações decorrentes da estagnação, onde não há desenvolvimento contínuo nem aprimoramento nas práticas adotadas.

Uma possível solução seria a elaboração de uma cartilha detalhada que contenha todos os critérios de arbitragem, a qual dever ser disponibilizada para os árbitros e assistentes. Este material poderia servir como um guia que eles levassem "debaixo do braço" durante os jogos, permitindo consultas imediatas e decisões mais assertivas a cada lance. Essa ação proporcionaria maior transparência, uniformidade e confiança nas decisões tomadas dentro de campo.

É fundamental que a CBF perceba que avançar nesse sentido é imprescindível para evitar questionamentos constantes e para garantir o equilíbrio que todo esporte deve prezar. A busca por melhorias contínuas não deve ser vista como crítica destrutiva, mas sim como um direcionamento construtivo em prol do desenvolvimento do futebol brasileiro.

Reforço a importância de um diálogo aberto entre os envolvidos, incluindo clubes, árbitros, comissão técnica e dirigentes, para juntos encontrarmos soluções viáveis e eficazes. É preciso romper com a estagnação e caminhar rumo a um futuro em que a justiça esportiva prevaleça.

Agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para contribuir no que for possível para a evolução do nosso amado esporte."

Polêmicas envolvendo o Corinthians

O clube paulista vive semana de revolta com a arbitragem. Tudo começou no último domingo, quando o clube questionou a marcação de um lateral para o Flamengo e que originou o gol da virada dos cariocas na vitória por 2 a 1, em Itaquera. Na visão do Alvinegro, a marcação foi invertida, já que a bola teria desviado por último em Plata e não em Gustavo Henrique.

O ápice veio ontem, com o pênalti marcado no último lance e que deu o empate ao Internacional por 1 a 1. Após o jogo, jogadores e o executivo de futebol Fabinho cercaram o árbitro, que contou com bloqueio da polícia para conter os ânimos.

Dorival Júnior também deixou o jogo revoltado. O técnico foi expulso após questionar a ida do árbitro ao VAR no lance do pênalti e ficou esperando o árbitro no túnel de acesso aos vestiários. Ele, Fabinho Soldado e Osmar Stabile dirigiram críticas ao juiz pernambucano em sua saída do gramado.

Vergonhoso. Você é um safado. Isso é uma vergonha o que vocês fizeram aqui. Fabinho Soldado, segundo relatado pelo árbitro em súmula