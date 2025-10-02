Conor McGregor confirma acordo para lutar no UFC Casa Branca: "Contrato assinado"

Maior estrela que o MMA profissional já produziu, Conor McGregor não luta há mais de quatro anos. Mas tal hiato na carreira parece estar bem próximo de chegar ao fim. E quem garante isso é o próprio irlandês. De olho em uma vaga no aguardado card do UFC na Casa Branca desde o seu anúncio, feito pelo presidente Donald Trump, 'Notorious', como é conhecido, revelou que já chegou a um acordo, tendo, inclusive, assinado o contrato para competir no evento que celebra os 250 anos da independência dos EUA - programado para junho de 2026.

Em recente participação no programa de TV 'Hannity', da FOX News, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate relembrou seu encontro com Trump na Casa Branca, em março, o citando o conhecimento do local do show já como uma vantagem estratégica para o eventual combate. Por estar afastado das competições há muito tempo, McGregor admitiu que precisará focar por um período maior do que o habitual para este desafio. A expectativa do irlandês é promover um camp de seis meses de preparação e treinos.

"Qual melhor forma de voltar (a lutar) do que em um evento tão icônico como esse? É um negócio fechado, (contrato) assinado e enviado. Não há mais negociações, é um acordo fechado. McGregor irá competir na Casa Branca. Ao lado da administração do presidente Donald Trump, estive lá, conheci ele. Então já tenho o discernimento do que vou lidar nesse evento (...) Estou fora de competição por muitos anos. E por isso acredito que tenho uma operação de seis meses pela frente, para me preparar para isso e dar um grande show para o povo americano na celebração dos 250 anos de sua independência. Eu e Dana estamos em constante comunicação, já fizemos negócios incríveis juntos. Sou o lutador de maior apelo da história do UFC. Estou pronto para arrasar. Tragam o cachorro grande, o 'Mac'!", declarou Conor.

Rival encaminhado?

Caso McGregor realmente entre em ação no UFC Casa Branca, um nome surge como favorito ao posto de seu adversário na ocasião: Michael Chandler. Com uma rivalidade já estabelecida por terem participado como treinadores rivais da 31ª edição do reality show 'The Ultimate Fighter', a dupla chegou, inclusive, a ter um combate marcado em junho de 2024 - posteriormente cancelado por conta de uma lesão de Conor. Americano e apoiador ferrenho do presidente Trump, 'Iron', como é conhecido, também faria sentido no evento do ponto de vista simbólico.

Lista de exigências

Ciente do seu apelo midiático e comercial nos esportes de combate, McGregor elevou o nível das negociações e fez uma lista de exigências para aceitar competir no UFC Casa Branca. A principal delas foi um salário astronômico de 100 milhões de dólares (R$ 531 milhões). Além disso, o astro irlandês solicitou a disponibilização de vistos especiais de entrada nos Estados Unidos, para ele e sua entourage. E, dada a sua mais recente declaração, aparentemente tais pedidos foram acatados pela alta cúpula do Ultimate.

? Conor McGregor just went live on Fox News to announce his fight is signed

"Done deal. Signed, delivered. McGregor will compete in the White House." ? pic.twitter.com/nHwym8a3RY

- Happy Punch (@HappyPunch) October 2, 2025

