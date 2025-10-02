'Conflito é da Leila com o Palmeiras', diz PVC sobre empréstimo da Crefisa

O empréstimo de R$ 80 milhões da Crefisa ao Vasco gera conflito de interesses da presidente Leila Pereira com o Palmeiras, avalia Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

Segundo ele, o fato criou incômodo dentro do Palmeiras, já que Leila também comanda a Crefisa, que agora financiou um rival direto.

O conflito é da Leila com o Palmeiras. O conflito é da Leila com Palmeiras e a Leila vai dizer que não tem conflito porque a Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras.

Paulo Vinícius Coelho

Tem um incômodo dentro do Palmeiras pelo fato de que se sabe há muito tempo que a Crefisa poderia ser um agente da compra do Vasco e nesse momento a Crefisa não comprou o Vasco. A Crefisa fez um empréstimo para o Vasco que pode eventualmente no futuro, se o Vasco não pagar o empréstimo, virar um crédito e acabar sendo parte do pagamento para Crefisa ser dona da SAF do Vasco a partir de 2028.

Paulo Vinícius Coelho

Na visão de Danilo Lavieri, a relação de Leila Pereira com o Vasco é "altamente conflituosa". Ele lembrou outros casos de conflito de interesses entre a dirigente e o clube carioca, como o empréstimo sem custos do avião de Leila no ano passado, notificado pela Anac.

Essa relação da Leila com o Vasco é altamente conflituosa. E ela já é com conflito há muito tempo, não é de agora. É um conflito de interesse gigantesco. A Leila não deveria, enquanto presidente do Palmeiras, permitir que sua empresa tenha relação com outros clubes, porque além de ser limpo, tem que parecer limpo. E quando você faz uma relação dessa, você não parece limpo. A Leila não deveria permitir esse tipo de coisa.

Danilo Lavieri

