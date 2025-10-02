Topo

Esporte

Com Memphis como dúvida, Corinthians inicia preparação para pegar o Mirassol

02/10/2025 15h09

O elenco do Corinthians voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira, horas após o empate de 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio. O foco agora está no jogo contra o Mirassol, neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Memphis Depay ainda é dúvida para a partida.

O holandês, que se recupera de um edema no músculo posterior da coxa direita, deu sequência ao trabalho de transição física. Ele, portanto, ainda não voltou a treinar normalmente com os demais companheiros.

O Timão tem apenas mais uma atividade antes de enfrentar o Mirassol. Se Memphis trabalhar sem restrições nesta sexta, pode ser relacionado.

Corinthians

Como foi o treino?

A delegação do Corinthians voltou de Porto Alegre durante a madrugada e repousou no CT Dr. Joaquim Grava. Já pela manhã, os jogadores deram início à preparação para o próximo compromisso.

Os titulares diante do Inter realizaram uma atividade regenerativa na parte interna das instalações, enquanto os demais foram para o gramado e participaram de um exercício voltado à posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido.

Por fim, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho de enfrentamento entre os atletas.

Novidades

Além do possível retorno de Memphis Depay, Dorival também espera contar com o zagueiro André Ramalho à disposição neste fim de semana. Ele desfalcou a equipe nas duas últimas partidas por conta de um estiramento na coxa direita.

Já o atacante Yuri Alberto, que cumpriu suspensão, é retorno garantido. O volante Charles, com dores no joelho direito, é dúvida. Os meio-campistas Garro e Carrillo, lesionados, são desfalques certos.

Vale lembrar também que Dorival, suspenso, não poderá comandar o time. A tendência é que o filho e auxiliar do treinador, Lucas Silvestre, fique à beira do gramado.

Próximo jogo do Corinthians

  • Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela

  • Corinthians: 13ª posição, com 30 pontos (sete vitórias, nove empates e dez derrotas)

  • Mirassol: 5º lugar, com 43 pontos (11 vitórias, dez empates e quatro derrotas)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Palmeiras irá à Justiça contra o Flamengo após bloqueio de repasses da Libra

Com Memphis como dúvida, Corinthians inicia preparação para pegar o Mirassol

Palmeiras irá acionar Flamengo na Justiça por bloqueio de R$ 77 milhões

Corinthians vai à CBF por polêmicas, e presidente sugere criação de 'guia'

Futebol não pode resolver conflitos, mas transmite mensagem de paz, diz presidente da Fifa

Vanderson e cortado de amistosos contra Coreia e Japão e Ancelotti chama botafoguense Vitinho

Provável titular em amistoso do Brasil, Hugo Souza confirma ausência em Santos x Corinthians

Onde vai passar Fortaleza x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Seleção: Vanderson é cortado de novo; Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo

Deschamps sofre com desfalques na França e convoca estreante do Palace

Fábio Matias é oficialmente apresentado como novo técnico da Portuguesa