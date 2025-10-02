Com Memphis como dúvida, Corinthians inicia preparação para pegar o Mirassol

O elenco do Corinthians voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira, horas após o empate de 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio. O foco agora está no jogo contra o Mirassol, neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Memphis Depay ainda é dúvida para a partida.

O holandês, que se recupera de um edema no músculo posterior da coxa direita, deu sequência ao trabalho de transição física. Ele, portanto, ainda não voltou a treinar normalmente com os demais companheiros.

O Timão tem apenas mais uma atividade antes de enfrentar o Mirassol. Se Memphis trabalhar sem restrições nesta sexta, pode ser relacionado.

Como foi o treino?

A delegação do Corinthians voltou de Porto Alegre durante a madrugada e repousou no CT Dr. Joaquim Grava. Já pela manhã, os jogadores deram início à preparação para o próximo compromisso.

Os titulares diante do Inter realizaram uma atividade regenerativa na parte interna das instalações, enquanto os demais foram para o gramado e participaram de um exercício voltado à posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido.

Por fim, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho de enfrentamento entre os atletas.

Novidades

Além do possível retorno de Memphis Depay, Dorival também espera contar com o zagueiro André Ramalho à disposição neste fim de semana. Ele desfalcou a equipe nas duas últimas partidas por conta de um estiramento na coxa direita.

Já o atacante Yuri Alberto, que cumpriu suspensão, é retorno garantido. O volante Charles, com dores no joelho direito, é dúvida. Os meio-campistas Garro e Carrillo, lesionados, são desfalques certos.

Vale lembrar também que Dorival, suspenso, não poderá comandar o time. A tendência é que o filho e auxiliar do treinador, Lucas Silvestre, fique à beira do gramado.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)

(27ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

04/10 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela