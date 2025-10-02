Crespo deve recorrer à base, abandonar linha de três e mudar o time

Com uma série de desfalques no São Paulo, o técnico Hernán Crespo deve abandonar sua já estabelecida linha de três zagueiros e voltar a contar com o reforço de Cotia. Mas não será só a defesa.

Nova 'fórmula'

Após a derrota para o Ceará, na última segunda-feira, Crespo falou em buscar "uma nova fórmula" de jogo, como o fim da linha de três zagueiros, marca registrada de seu trabalho, por conta dos desfalques.

Para o embate desta quinta contra o Fortaleza, o Tricolor só terá um zagueiro de ofício à disposição: Sabino. Alan Franco, Ferraresi e Rafael Tolói estão fora por questões musculares, enquanto Arboleda cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A tendência é que Crespo use uma linha de quatro defensores, com Sabino e o cria da base Negrucci, improvisado, formando dupla de zaga. Negrucci, que é volante, exerceu essa função no clássico contra o Santos, quando o Tricolor utilizou um time misto na Vila Belmiro.

O único outro zagueiro relacionado para o jogo é Isac, do sub-20. Ele deve ser a única peça de reposição para o setor à disposição no banco de reservas.

Como o UOL mostrou em agosto, Isac já vinha pedindo passagem no profissional. O jovem de 19 anos tem treinado com o elenco principal e virou o 'próximo da fila' por vaga no coração da defesa são-paulina. Em meio às ausências, a hora chegou.

Mais mudanças

A mudança no trio (ou quarteto) de zaga deve também mudar a estrutura do restante do time. Enquanto a defesa tem várias ausências importantes, o ataque vive péssima fase, com apenas um gol anotado nos últimos seis jogos.

No meio, o argentino pode mexer com a configuração da linha de cinco atual, que vem contando com Bobadilla, Pablo Maia e Rodriguinho, além dos alas Cédric e Enzo, que devem voltar a compor a linha de zaga. Marcos Antônio e Alisson podem ser novidades para começar o jogo, enquanto Oscar deve ser opção para o segundo tempo.

No ataque, Crespo tem alternativas à dupla Luciano-Ferreira, que jogou todos os últimos duelos desde o início. Gonzalo Tapia e Rigoni, que não entraram em campo contra o Ceará, podem ser opções. Dinenno segue como opção no banco.

A mudança da "fórmula" de Crespo, seja forçada por desfalques ou pela má fase do time, acontece durante a crise no Morumbis. O Tricolor amarga uma sequência de cinco derrotas nos últimos seis jogos e vem de eliminação para a LDU nas quartas de final da Libertadores. Os resultados ruins culminaram em uma série de protestos contra a presidência e diretoria de futebol do clube.

O jogo entre Fortaleza e São Paulo acontece às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Castelão, pela 26ª rodada do Brasileiro. A transmissão é da Record, da CazéTV e do Premiere.