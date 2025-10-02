Topo

Esporte

Crespo deve recorrer à base, abandonar linha de três e mudar o time

Hernan Crespo, técnico do São Paulo - Ettore Chiereguini/AGIF
Hernan Crespo, técnico do São Paulo Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

02/10/2025 05h30

Com uma série de desfalques no São Paulo, o técnico Hernán Crespo deve abandonar sua já estabelecida linha de três zagueiros e voltar a contar com o reforço de Cotia. Mas não será só a defesa.

Nova 'fórmula'

Após a derrota para o Ceará, na última segunda-feira, Crespo falou em buscar "uma nova fórmula" de jogo, como o fim da linha de três zagueiros, marca registrada de seu trabalho, por conta dos desfalques.

Para o embate desta quinta contra o Fortaleza, o Tricolor só terá um zagueiro de ofício à disposição: Sabino. Alan Franco, Ferraresi e Rafael Tolói estão fora por questões musculares, enquanto Arboleda cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A tendência é que Crespo use uma linha de quatro defensores, com Sabino e o cria da base Negrucci, improvisado, formando dupla de zaga. Negrucci, que é volante, exerceu essa função no clássico contra o Santos, quando o Tricolor utilizou um time misto na Vila Belmiro.

O único outro zagueiro relacionado para o jogo é Isac, do sub-20. Ele deve ser a única peça de reposição para o setor à disposição no banco de reservas.

Como o UOL mostrou em agosto, Isac já vinha pedindo passagem no profissional. O jovem de 19 anos tem treinado com o elenco principal e virou o 'próximo da fila' por vaga no coração da defesa são-paulina. Em meio às ausências, a hora chegou.

Mais mudanças

A mudança no trio (ou quarteto) de zaga deve também mudar a estrutura do restante do time. Enquanto a defesa tem várias ausências importantes, o ataque vive péssima fase, com apenas um gol anotado nos últimos seis jogos.

No meio, o argentino pode mexer com a configuração da linha de cinco atual, que vem contando com Bobadilla, Pablo Maia e Rodriguinho, além dos alas Cédric e Enzo, que devem voltar a compor a linha de zaga. Marcos Antônio e Alisson podem ser novidades para começar o jogo, enquanto Oscar deve ser opção para o segundo tempo.

No ataque, Crespo tem alternativas à dupla Luciano-Ferreira, que jogou todos os últimos duelos desde o início. Gonzalo Tapia e Rigoni, que não entraram em campo contra o Ceará, podem ser opções. Dinenno segue como opção no banco.

A mudança da "fórmula" de Crespo, seja forçada por desfalques ou pela má fase do time, acontece durante a crise no Morumbis. O Tricolor amarga uma sequência de cinco derrotas nos últimos seis jogos e vem de eliminação para a LDU nas quartas de final da Libertadores. Os resultados ruins culminaram em uma série de protestos contra a presidência e diretoria de futebol do clube.

O jogo entre Fortaleza e São Paulo acontece às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Castelão, pela 26ª rodada do Brasileiro. A transmissão é da Record, da CazéTV e do Premiere.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Gabigol 'barrou' Kaio Jorge no Flamengo antes de ser reserva no Cruzeiro

Robinho Jr. volta após ser 'rebaixado' para o sub-20 e incendeia o Santos

Ancelotti diz que não quer inventar na seleção. Mas o que isso significa?

Ala do Brasília Basquete brilha em quadra e nas estatísticas do NBB

Corinthians crê em pontos perdidos por polêmicas e vê projeção frustrada

Palmeiras: Flaco-Roque comanda ataque de novo e supera números de Estêvão

Crespo deve recorrer à base, abandonar linha de três e mudar o time

Fortaleza x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Flamengo x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Rio/Niterói tenta 'virar o jogo' no final para superar Assunção no Pan-2031

Quais os planos da CBF para a final única da Copa do Brasil