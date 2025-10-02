Ceni errou em crítica sobre o Palmeiras, diz Casagrande: 'Joga de pé em pé'

Rogério Ceni errou ao ironizar o estilo de jogo do Palmeiras após a vitória do Bahia na Fonte Nova e ignorou a evolução recente do time de Abel Ferreira, avalia Walter Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Casão elogiou a qualidade de jogo do Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco e destacou o futebol "de pé em pé", não apenas de ligações diretas, como sugeriu Ceni.

Quando o Rogério Ceni deu uma entrevista no final de semana, de um jeito irônico, meio debochado, que é a característica dele, sorrisinho sarcástico, opiniões provocativas, e aí ele errou completamente a mão, ele passou da realidade. Porque quando ele disse que o campo estava pior para nós, porque nós jogamos de pé em pé e o Palmeiras só faz ligação direta, esse já era um passado do Palmeiras que não estava mais acontecendo.

Walter Casagrande

O que ele falou não acontece já faz um tempo, desde quando o Abel montou esse time que está jogando atualmente. O Palmeiras joga de pé em pé, de enfiada de bola e tem a arma da ligação direta também.

Walter Casagrande

Casagrande ressaltou o desempenho do Palmeiras no início das partidas e disse que a equipe tem sido agradável de assistir.

Eu escolheria o Palmeiras pra assistir. O primeiro tempo do Palmeiras tá sendo espetacular em quase todos os jogos. É 2, 3, 4 gols, vai pra cima, faz jogadas incríveis. Logo de cara, tudo começa a acontecer. Então, é legal, porque você vai ver o jogo do Palmeiras, o Palmeiras acelera, vai pra cima. Então pra mim, nesse momento, o Palmeiras tá sendo mais agradável.

Walter Casagrande

Devia mudar o nome dos caras do VAR, vai ser garimpeiros. Os caras são garimpeiros, eles ficam garimpando: 'Olha, eu acho que é ouro. Não, não é. Eu acho que sim, ela tá brilhando um pouquinho. Não, não, é reflexo do sol. Não, o que será que é? Tem um monte de pedra aqui, mas aquela brilha mais'. Pelo amor de Deus, gente. Como que marca um pênalti desse?

Walter Casagrande

O arbitrário acabou tomando conta da partida, da cena. E esse lance no final do jogo é discutível, a gente pode passar o dia inteiro falando dele. Pra mim, tem que ser penalidade máxima, não penalidade mínima. Eu gosto do futebol da penalidade máxima. Com o VAR, sobretudo no Brasil, ele virou penalidade mínima. Então, às vezes, o VAR caça qualquer coisa na área para dar uma infração.

Arnaldo Ribeiro

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.