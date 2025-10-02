Cássio vê falta de respeito com campanha do Cruzeiro e elogia juiz: 'Justo'

Cássio, do Cruzeiro, acredita haver uma "falta de respeito" diante da campanha da equipe mineira no Brasileirão. O goleiro, que se destacou no empate sem gols contra o Flamengo, ainda elogiou a arbitragem Ramon Abatti Abel na partida entre os times, disputada hoje no Maracanã. Ele falou ao Sportv.

Fala, Cássio!

Raio-X do 0 a 0. "A gente sai feliz com o resultado. No Brasileiro, poucos times fizeram quatro pontos no Flamengo. A gente veio aqui e lutou. Fizemos um grande jogo com muita luta e saímos felizes. É parabenizar a torcida do Cruzeiro, que se fez presente aqui. A gente escutava o grito deles quando o Flamengo pressionava."

Campanha. "Tenho escutado coisas com falta de respeito sobre a campanha do Cruzeiro. O Cruzeiro vem disputando com times que vem há cinco ou seis anos brigando por título. Estamos fazendo um grande campeonato e chegamos na semifinal da Copa do Brasil, estamos trazendo o orgulho do cruzeirense. Merecemos um pouco de mais respeito. Feliz por fazer parte disso e vamos lutar até o final."

Briga por título. "O principal objetivo é levar o Cruzeiro para a Libertadores. Temos muita coisa pela frente. Procuro pensar no momento e no próximo jogo. Agora, é descansar se preparar. A gente vem pensando assim e as coisas vêm acontecendo. O 1º semestre não foi bom, mas conseguimos evoluir."

Ramon Abatti Abel foi o árbitro de Flamengo x Cruzeiro, jogo do Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Atuação do juiz. "É relembrar: a gente bate muito na arbitragem, mas hoje o árbitro foi muito bem. Ele deu cartão para os dois lados — infelizmente tomamos vermelho, mas ele foi justo e teve personalidade. Cada um protege o seu, mas precisamos pensar no conjunto. É dar parabéns pela arbitragem, ele fez um jogo justo para os dois lados."