Cássio celebra ponto contra Flamengo, pede respeito ao Cruzeiro e projeta reta final

O Cruzeiro saiu do Maracanã com um empate sem gols diante do Flamengo, nesta quinta-feira (2), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve a Raposa na terceira colocação, agora com 51 pontos, e frustrou a chance de assumir a vice-liderança. Ainda assim, para o goleiro Cássio, o ponto conquistado tem peso especial diante do líder da competição.

"Saímos felizes com o resultado. Se você for pegar o Campeonato Brasileiro, quantos times conseguiram fazer quatro pontos do Flamengo? É um time muito difícil, muito competitivo, que vai brigar até o final. E a gente veio aqui, lutou, deu resposta depois do jogo contra o Vasco, em que não fomos bem. Hoje fizemos um grande jogo, com luta, dedicação e empenho", disse o camisa 1 ao Sportv.

O goleiro também fez questão de valorizar a presença da torcida celeste no Maracanã e exaltou o momento vivido pelo clube sob a gestão da SAF comandada por Pedro Lourenço.

"Esse conjunto do Cruzeiro, desse novo Cruzeiro da SAF do Pedrinho, é muito importante. A gente está trazendo o orgulho do torcedor de volta. Acho que merecemos um pouco mais de respeito, porque estamos disputando com equipes que há seis anos têm grandes elencos e brigam por títulos. Muitas vezes, um ou dois jogadores deles custam mais que todo o nosso elenco. Mesmo assim, estamos fazendo um grande campeonato e estamos na semifinal da Copa do Brasil", ressaltou.

Com o empate, o Flamengo chegou a 55 pontos, viu a vantagem para o Palmeiras cair para três e ligou o alerta na ponta da tabela. O Cruzeiro, por sua vez, se mantém próximo da ponta e agora concentra forças para enfrentar o Sport, no domingo, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 27ª rodada.

Meta do Cruzeiro no Brasileirão

Com a meta clara de voltar à Libertadores, Cássio destacou a evolução recente da equipe sob comando de Leonardo Jardim.

"O principal objetivo é levar o Cruzeiro para a Libertadores. Vamos lutar até o final. Temos um jogo a menos de descanso agora, mas vamos nos preparar bem para domingo, contra o Sport, no Mineirão, com o apoio da torcida. Temos que pensar jogo a jogo. Começamos mal a temporada, mas conseguimos melhorar no Brasileiro e na Copa do Brasil. O professor Jardim tem grande papel nisso", afirmou.

Por fim, o goleiro chamou atenção para a atuação da arbitragem, elogiando o desempenho de Ramon Abatti Abel no Maracanã. "Muitas vezes batemos muito na arbitragem, mas hoje o árbitro foi muito bem. Deu cartão para os dois lados, infelizmente tivemos um vermelho, mas foi justo, teve personalidade. É isso que a gente quer. Para o futebol evoluir, precisamos pensar no conjunto. Então, parabéns pela arbitragem hoje. É muito difícil vir aqui e apitar, e ele tentou ser justo para os dois lados", concluiu.