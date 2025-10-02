Carol vence Nauhany Silva, e Pigossi enfrenta Pedretti em confronto brasileiro no Paineras
No aguardado reencontro de gerações entre Carol Meligeni e Nauhany Silva, desta vez a experiente 250º do mundo levou a melhor. Carol conseguiu virada e avançou às quartas de final do Torneio Internacional Feminino de Tênis - Ano IX, evento de nível W35 com entrada gratuita no clube Paineiras do Morumby, e marcou as parciais de 6/7 (5-7), 6/4 e 6/2.
A vitória foi revanche para Carol, que havia sido superada por Naná durante o SP Open, WTA 250 disputado em nas quadras duras do Parque Villa-Lobos há três semanas, também de virada. "Cada jogo é um jogo, mas sim teve o lance de revanche", afirmou a número 3 do Brasil.
"É muito difícil enfrentar a Naná. Parece um jogo de xadrez e você precisa ficar se adaptando o tempo todo", analisou a cabeça 2 da semana. "Fiz isso muito bem e fiquei firme no mental, porque você precisa aceitar que vai levar winners ou bolas absurdas. Esta vitória me dá confiança".
A campineira de 29 anos garante oito pontos na WTA pela campanha no torneio e pode somar 14 pontos se for semifinalista. Sua adversária desta sexta-feira será a italiana Miriana Tona, cabeça 5 do torneio e 373ª do ranking, que venceu a paulista Júlia Konishi por 6/0 e 6/1.
Pigossi, Candiotto, Pedretti e Cé também avançam
A favorita e atual campeã Laura Pigossi teve mais uma atuação muito firme na quadra principal do Paineiras e superou a convidada Marjorie Souza, por 6/2 e 6/0, numa partida de 72 minutos. Ela fará agora duelo nacional contra Thaisa Pedretti, cabeça 6 do Torneio Internacional, que virou dura partida contra a argentina Maria Urrutia, por 4/6, 7/6 (7-0) e 6/3.
"Estou satisfeita por ter sido agressiva e ditar os pontos", analisou Pigossi, que venceu o único duelo oficial contra Pedretti, em um W25 disputado no Sul em outubro. "Pressão sempre existe, este é um torneio muito importante para mim, mas tento deixar isso num segundo plano. Conta mais minha atitude em quadra".
A paulista Ana Candiotto, de 21 anos e 468ª colocada, segue firme, depois de vitória exigente sobre a argentina Carla Markus, por 6/2, 6/7 (6-8) e 6/3. Sua próxima rival é ainda mais difícil: a também argentina Jazmin Ortenzi, cabeça 3 e 287ª do mundo, que ganhou da compatriota Josefina Estevez, por 6/0 e 6/1.
A quinta brasileira classificada para as quartas de final é a canhota Gabriela Cé. A gaúcha impôs sua experiência sobre a fluminense Rebeca Pereira, por 6/0 e 6/3, e terá pela frente a chilena Antonia Vergara, cabeça 8, que superou Letícia Vidal, por duplo 6/1.
Programação e ingresso
A rodada desta sexta-feira começa às 11h (de Brasília), com Candiotto x Ortenzi na quadra principal e Cé x Vergara na quadra 2. Não antes de 13h, jogam Carol x Tona e em seguida Pigossi x Pedretti, ambos no estádio. As semifinais de duplas estão previstas para 17h.
A entrada é gratuita para o público no Paineiras, porém é importante preencher o cadastro de acesso ao clube através deste link.