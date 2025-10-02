Rio/Niterói tenta 'virar o jogo' no final para superar Assunção no Pan-2031

Rio/Niterói busca impressionar a Panam Sports na reta final da corrida para a escolha da sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. A candidatura conjunta tem Assunção, no Paraguai, como rival. A escolhida será anunciada no próximo dia 10, em evento no Chile.

Membros da entidade organizadora estiveram no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, e viram de perto algumas das arenas do local. A agenda fez parte da visita técnica, que vai até sexta-feira.

Estamos muito otimistas. É uma disputa esportiva em em que os três níveis de governo, as prefeituras de Rio e Niterói, o governo do Estado e governo federal estão unidos para conseguirmos essa vitória.

Eduardo Paes, prefeito do Rio

A candidatura de Rio/Niterói já havia conquistado o apoio de Lula, presidente do Brasil, mas o reforço na fala de Paes acontece após a visita técnica da Panam a Assunção. Na capital paraguaia, uma das agendas contou com a presença Santiago Peña, presidente do país.

Rio e Niterói intensificaram a campanha de corpo a corpo nas últimas semanas, com viagens e encontros com comitês olímpicos do continente em busca de votos.

As cidades brasileiras tentam uma "corrida contra o tempo" pela vitória na eleição. Além de uma candidatura formalizada há mais tempo, Assunção recebeu, em agosto, os Jogos Pan-Americanos Júnior e foi bastante elogiada, conquistando um ligeiro favoritismo no pleito.

Neven Ilic, presidente da Panam, Eduardo Paes e Rodrigo Neves, prefeitos de Rio e Niterói Imagem: Marlon Abreu / Comitê Rio/Niterói 2031

Foi durante o Pan Júnior, inclusive, que as candidatas apresentaram à cúpula da Panam os projetos para se tornarem a sede de 2031.

"Estamos muito otimistas. Acreditamos que Rio e Niterói têm todas as condições de entregar Jogos de qualidade. O prefeito Rodrigo Neves esteve com o La Porta, Isabel Swan e outros em Santo Domingo e tenho certeza que esse esforço não será em vão. Acho que eles conhecem a nossa capacidade de entregar grandes eventos", explicou Paes.

Aposta em cooperação entre países

Além da "infraestrutura pronta", como membros do comitê de campanha bateram na tecla, a candidatura aposta na possibilidade de cooperação do Brasil com outros países na busca por votos.

"Já temos boa parte da infraestrutura esportiva pronta. E acredito que esses Jogos Pan-Americanos marcam o retorno do Brasil na cooperação com os comitês olímpicos locais. Evidentemente, estamos muito otimistas", ressaltou Rodrigo Neves, prefeito de Niterói.

"Estamos trabalhando bastante na campanha. Falta uma semana. Estamos muito confiantes. Temos passado um projeto de muita cooperação com outros países. Queremos deixar um legado de conhecimento. Sabemos da capacidade do Brasil, somos vice-campeões dos Jogos Pan-Americanos, e temos a exata noção de que podemos compartilhar isso com outros países", afirmou Marco La Porta, presidente do COB.