Topo

Esporte

Rio/Niterói tenta 'virar o jogo' no final para superar Assunção no Pan-2031

Panam visita instalações das cidades do Rio e Niterói para eleição da sede do Pan-2031 - Marlon Abreu / Candidatura Rio/Niterói 2031
Panam visita instalações das cidades do Rio e Niterói para eleição da sede do Pan-2031 Imagem: Marlon Abreu / Candidatura Rio/Niterói 2031
Alexandre Araújo
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

02/10/2025 05h30

Rio/Niterói busca impressionar a Panam Sports na reta final da corrida para a escolha da sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. A candidatura conjunta tem Assunção, no Paraguai, como rival. A escolhida será anunciada no próximo dia 10, em evento no Chile.

Membros da entidade organizadora estiveram no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, e viram de perto algumas das arenas do local. A agenda fez parte da visita técnica, que vai até sexta-feira.

Relacionadas

Comitê paraguaio quer 'fazer gol no Brasil' em disputa pelo Pan de 2031

Pan-2031: Rio-Niterói ganha apoio de Lula e traça estratégia por votos

Rio e Niterói preveem orçamento de R$ 3,8 bilhões para o Pan de 2031

Estamos muito otimistas. É uma disputa esportiva em em que os três níveis de governo, as prefeituras de Rio e Niterói, o governo do Estado e governo federal estão unidos para conseguirmos essa vitória.
Eduardo Paes, prefeito do Rio

A candidatura de Rio/Niterói já havia conquistado o apoio de Lula, presidente do Brasil, mas o reforço na fala de Paes acontece após a visita técnica da Panam a Assunção. Na capital paraguaia, uma das agendas contou com a presença Santiago Peña, presidente do país.

Rio e Niterói intensificaram a campanha de corpo a corpo nas últimas semanas, com viagens e encontros com comitês olímpicos do continente em busca de votos.

As cidades brasileiras tentam uma "corrida contra o tempo" pela vitória na eleição. Além de uma candidatura formalizada há mais tempo, Assunção recebeu, em agosto, os Jogos Pan-Americanos Júnior e foi bastante elogiada, conquistando um ligeiro favoritismo no pleito.

Neven Ilic, presidente da Panam, Eduardo Paes e Rodrigo Neves, prefeitos de Rio e Niterói - Marlon Abreu / Comitê Rio/Niterói 2031 - Marlon Abreu / Comitê Rio/Niterói 2031
Neven Ilic, presidente da Panam, Eduardo Paes e Rodrigo Neves, prefeitos de Rio e Niterói
Imagem: Marlon Abreu / Comitê Rio/Niterói 2031

Foi durante o Pan Júnior, inclusive, que as candidatas apresentaram à cúpula da Panam os projetos para se tornarem a sede de 2031.

"Estamos muito otimistas. Acreditamos que Rio e Niterói têm todas as condições de entregar Jogos de qualidade. O prefeito Rodrigo Neves esteve com o La Porta, Isabel Swan e outros em Santo Domingo e tenho certeza que esse esforço não será em vão. Acho que eles conhecem a nossa capacidade de entregar grandes eventos", explicou Paes.

Aposta em cooperação entre países

Além da "infraestrutura pronta", como membros do comitê de campanha bateram na tecla, a candidatura aposta na possibilidade de cooperação do Brasil com outros países na busca por votos.

"Já temos boa parte da infraestrutura esportiva pronta. E acredito que esses Jogos Pan-Americanos marcam o retorno do Brasil na cooperação com os comitês olímpicos locais. Evidentemente, estamos muito otimistas", ressaltou Rodrigo Neves, prefeito de Niterói.

"Estamos trabalhando bastante na campanha. Falta uma semana. Estamos muito confiantes. Temos passado um projeto de muita cooperação com outros países. Queremos deixar um legado de conhecimento. Sabemos da capacidade do Brasil, somos vice-campeões dos Jogos Pan-Americanos, e temos a exata noção de que podemos compartilhar isso com outros países", afirmou Marco La Porta, presidente do COB.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Gabigol 'barrou' Kaio Jorge no Flamengo antes de ser reserva no Cruzeiro

Robinho Jr. volta após ser 'rebaixado' para o sub-20 e incendeia o Santos

Ancelotti diz que não quer inventar na seleção. Mas o que isso significa?

Ala do Brasília Basquete brilha em quadra e nas estatísticas do NBB

Corinthians crê em pontos perdidos por polêmicas e vê projeção frustrada

Palmeiras: Flaco-Roque comanda ataque de novo e supera números de Estêvão

Crespo deve recorrer à base, abandonar linha de três e mudar o time

Fortaleza x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Flamengo x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Rio/Niterói tenta 'virar o jogo' no final para superar Assunção no Pan-2031

Quais os planos da CBF para a final única da Copa do Brasil