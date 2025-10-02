Candidatura Rio-Niterói 2031: Comissão da Panam Sports visita Parque Olímpico de Deodoro

O Parque Olímpico de Deodoro foi o ponto de partida da Comissão de Avaliação da Panam Sports no segundo dia da visita técnica da candidatura de Rio de Janeiro e Niterói para os Jogos Pan-americanos de 2031. Até sexta-feira, dia 3, a comitiva da entidade máxima do esporte olímpico das Américas terá percorrido as principais instalações esportivas das cinco zonas de competição previstas para os Jogos.

A escolha da sede acontecerá no dia 10, em Santiago, no Chile. A candidatura Rio-Niterói concorre com a de Assunção (Paraguai).

Recebido pelo presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, pelo vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e pela vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, o grupo, liderado pelo presidente da Panam Sports, Neven Ilic, percorreu, na manhã desta quinta-feira, o Centro Olímpico de BMX, o Estádio de Canoagem Slalom, o Centro Olímpico de Tiro, a Arena da Juventude, os Centros Olímpicos de Hóquei e de Hipismo, além do Estádio de Deodoro.

A zona de Deodoro reúne 9 instalações e 13 modalidades previstas para os Jogos Pan-americanos de 2031.

"O Parque Olímpico de Deodoro é uma prova viva do aproveitamento do legado do Rio 2016. Aqui conseguimos aliar a questão técnica de alto rendimento, com a canoagem slalom e o BMX, com a parte social, com a população fazendo escolinhas e frequentando as instalações. Temos muito orgulho desta instalação e hoje (quinta-feira), especialmente, depois da medalha da Ana Sátila, que treina aqui diariamente, no Campeonato Mundial. Isso mostra que existe um retorno técnico de toda esta grande estrutura esportiva", iniciou Marco La Porta.

"Talvez a população nunca tivesse contato com essas modalidades se não houvesse esse complexo esportivo. O Parque Olímpico de Deodoro proporciona que a população pratique essas modalidades e é isso que a gente quer que se replique por todo o Brasil. O Parque Olímpico de Deodoro exerce esse papel com muita eficiência", complementou.

De lá, a comissão sobrevoou o Estádio de Remo da Lagoa e o Estádio Olímpico Nilton Santos, antes de descer no Forte de Copacabana. Em seguida, houve visita-técnica à Escola de Educação Física do Exército (EsEFEX) e ao Centro de Operações e Resiliência (COR) do Rio, na Cidade Nova.

"O legado dos Jogos de 2016 transformou o Rio. Além do legado esportivo, das arenas olímpicas e as arenas transformadas em escolas e terminais, a derrubada da Perimetral gerou uma transformação urbana na Região Portuária. O VLT e o BRT melhoraram a mobilidade. E o COR, criado para os Jogos, hoje é referência na América Latina, monitora a cidade e antecipa riscos climáticos", disse Eduardo Cavaliere, vice-prefeito do Rio.

O Centro de Operações, ao lado do Centro de Monitoramento de Niterói (CISP), permitirá um monitoramento contínuo e uma rápida identificação e resolução de incidentes. Atualmente, conta com mais de 5 mil equipamentos de monitoramento e vigilância, entre câmeras e radares, e 500 profissionais de diferentes áreas que trabalham de forma integrada em turnos de 24 horas.

A programação inclui ainda a visita ao ginásio do Maracanãzinho e ao Maracanã.

Membros da Comissão de Avaliação da Panam Sports: