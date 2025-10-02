Campeão do UFC, Volkanovski aposta em vitória de Ankalaev contra Alex Poatan
A poucos dias da realização do UFC 320, evento programado para o próximo sábado (4), em Las Vegas (EUA), a revanche entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev, que lidera o card numerado, entrou de vez no centro das atenções. O duelo que coloca em jogo o cinturão meio-pesado (93 kg) da entidade é tão aguardado que também atrai a atenção de estrelas de outras categorias. Uma delas é Alexander Volkanovski. Campeão peso-pena (66 kg), o australiano analisou a disputa e projetou uma nova vitória do wrestler russo sobre 'Poatan'.
Através de seu próprio canal no Youtube, Volkanovski fez uma análise minuciosa de ambos atletas envolvidos na disputa. E, após assistir a alguns combates anteriores tanto de Poatan quanto de Ankalaev, o campeão peso-pena deu seu veredito para a revanche. Por mais que tenha exaltado a capacidade do brasileiro liquidar a fatura com apenas um golpe, Alexander citou o estilo de luta evasivo e a base de canhoto do russo como trunfos na busca pela manutenção do cinturão da categoria.
"O Pereira é muito bom. Ele consegue fazer os ajustes? Sim. Mas o Ankalaev me mostrou, analisando os vídeos, que ele consegue misturar, variar e até mudar de base. Ele é predominantemente canhoto, mas troca de base, e isso lhe convém defensivamente. Pereira não teve suas melhores noites contra canhotos (...) Vou ter que apostar no favorito dessa vez. Acho que o Ankalaev vai conseguir de novo. Ele vai estar mais pesado no wrestling. Vai conseguir quedas? Não. Mas ele é seguro o suficiente em pé para se manter fora de perigo. O Pereira pode conseguir o nocaute? Com certeza, 100%. Mas eu acredito que o Ankalaev vence", palpitou Volkanovski.
Ex-campeões discordam
A análise do australiano coincide com a das principais casas de apostas, que apontam favoritismo de Ankalaev para a revanche - até pelo resultado do primeiro combate entre os dois. Entretanto, alguns nomes de peso da modalidade discordam desse prognóstico. Ex-campeões lineares do UFC, Dricus du Plessis e Rashad Evans exaltaram a mudança de postura e os treinos de alto nível de Poatan para o UFC 320. Dustin Poirier, ex-detentor do cinturão interino do Ultimate, por sua vez, destacou que a sede de vingança do brasileiro pode ser o fiel da balança no sábado. O trio acredita que Alex consegue dar o troco no algoz russo e reassume o posto de soberano na divisão até 93 kg.
