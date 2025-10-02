Topo

Calderano e Takahashi perdem para chineses e param na semi do China Smash de tênis de mesa

02/10/2025

A dupla formada por Hugo Calderano e Bruna Takahashi foi derrotada nesta quinta-feira pelos chineses Wang Chuqin e Sun Yngsha por 3 sets a 0, parciais de 3/11, 3/11 e 7/11, em jogo válido pelas semifinais do China Smash de tênis de mesa, em Pequim.

Apesar do revés, esta já é a melhor campanha dos brasileiros nas duplas mistas de um torneio Smash. A classificação para a semifinal veio com um triunfo de 3 a 0 sobre os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao com um contundente 3 a 0.

A campanha garantiu 2.610 pontos no ranking mundial. Com a atualização da lista, marcada para a próxima terça-feira, eles vão subir da nona para a sétima colocação.

Na partida diante dos chineses, o primeiro set teve domínio total dos adversários, que cometeram poucos erros e não deram espaços para os brasileiros reagirem.

O panorama se manteve na segunda parcial com os rivais explorando a velocidade e os golpes precisos para confirmar seus pontos. Somente o terceiro set foi marcado pelo equilíbrio.

Os brasileiros entraram mais focados e brigaram de igual para igual até a metade da disputa. No final, porém, prevaleceu a maior categoria de Wang Chuqin e Sun Yngsha, que estabeleceram um 11/7 e definiram a vitória por 3 a 0.

Já no individual, Hugo Calderano, número 3 do ranking mundial, confirmou presença nas quartas de final do torneio. A vaga veio com uma vitória sobre o chinês Zhou Quiao (34º) por 3 sets a 0, parciais de 14/12, 12/10 e 11/7), nesta quinta-feira.

O set mais complicado foi o primeiro, quando ele saiu de um 9 a 5 para fechar a disputa em 14/12. Na segunda parcial, nova virada caracterizou o seu triunfo: após estar perdendo por 8 a 6, ele virou o placar e triunfou por 12 a 10. Já na última parcial, ele controlou o placar o tempo todo e fechou o embate em 3 a 0 com um 11/7.

