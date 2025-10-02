Topo

Seleção deve enfrentar Senegal e Tunísia nos amistosos de novembro

02/10/2025 14h09

A CBF tem acordo encaminhado para os dois amistosos da seleção brasileira em novembro. O time de Carlo Ancelotti enfrentará Senegal, em Londres (ING), e Tunísia, em Paris (FRA).

O que aconteceu

A CBF aguarda as classificações de ambas as seleções para a Copa de 2026 para oficializar os confrontos. A data Fifa está prevista para os dias 10 a 18 de novembro.

A entidade já havia anunciado que os próximos amistosos do Brasil seriam em território europeu e contra seleções africanas. Ontem, o coordenador executivo da CBF Rodrigo Caetano informou que as partidas seriam nas capitais inglesa e francesa.

Senegal e Tunísia lideram seus respectivos grupos das Eliminatórias Africanas e podem garantir vaga na nos próximos dias. As duas últimas rodadas acontecem nesta data Fifa — entre 6 e 14 de outubro — e, caso as duas seleções sigam na primeira colocação das respectivas chaves, garantirão vaga na Copa.

Os amistosos só corem risco caso Senegal e Tunísia disputem a repescagem, marcada para os dias 10 a 18 de novembro. Os quadro melhores segundos colocados das Eliminatórias africanas vão para a repescagem, em formato de mata-mata.

