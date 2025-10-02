Bahia divulga quase 40 mil ingressos vendidos para duelo contra o Flamengo na Fonte Nova

O Bahia divulgou, nesta quinta-feira, que quase 40 mil ingressos foram vendidos para a partida contra o Flamengo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. O jogo acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília).

Os ingressos estão sendo vendidos desde o último domingo e, a partir das 10 horas (de Brasília) nesta sexta-feira, começa a venda para o público geral. O valor das entradas varia entre R$ 40,00 (cadeira superior leste) e R$ 280,00 (lounge premium).

?? Quase 40 mil ingressos já garantidos pra domingo ainda só com sócios tricolores. Hoje começou a venda pra quem é #EsquadrãoDaSorte. Amanhã abre ao público geral. Site da Arena e plataformas online da @ingresse são opção. Check-in também segue liberado. Detalhes ??... pic.twitter.com/Ja3KO6fYsa ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) October 2, 2025

Último jogo do Bahia

Nesta quarta-feira, o Bahia foi derrotado pelo Botafogo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos. Santi Rodríguez e Jeffinho marcaram os gols do Glorioso, enquanto Rodrigo Nestor descontou.

"Para competir de igual para igual com o Palmeiras, há um desgaste físico muito grande. Nós fizemos três trocas em função disso. O Gilberto não estava muito bem e entrou o Arias. Depois, naturalmente, o Rezende entrou pela saída do Nico. Por fim, o Jean Lucas voltando da suspensão. E mesmo assim, na parte física, nós não conseguimos igualar o jogo com o Botafogo da mesma maneira que nós fizemos com o Palmeiras", disse o técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva sobre a partida.

Com a derrota, o Bahia ficou na 6ª posição, com 40 pontos conquistados.

Situação do Flamengo

Por outro lado, o Flamengo vai ter um dia a menos de descanso para o duelo desde domingo. Isso porque o Rubro-negro encara o Cruzeiro nesta quinta-feira, às 20h30, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

A partida marca o encontro do líder com o terceiro colocado da competição. O Flamengo ocupa a ponta da tabela, com 54 pontos conquistados em 24 jogos. O Cruzeiro, por sua vez, está duas posições atrás, com 50 unidades em 25 jogos.