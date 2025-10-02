Topo

Athletic x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

02/10/2025 20h00

Nesta sexta-feira, o Athletic recebe o Amazonas, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Sicredi.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Athletic x Amazonas ao vivo?

    • TV: ESPN

    • Streaming: Disney+

Como chega o Athletic para o confronto

Na Série B, o Athletic não vence há três jogos e ocupa a 16ª posição, com 32 pontos. Na última rodada, o time perdeu para o Cuiabá por 2 a 1, fora de casa.

Como chega o Amazonas para o confronto

O Amazonas vem de duas derrotas seguidas e aparece na penúltima colocação, com 27 pontos. No último jogo, jogando diante do seu torcedor, foi superado pela Chapecoense por 3 a 1.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história. O confronto, válido pelo primeiro turno da Série B deste ano, terminou com vitória do Amazonas por 1 a 0.

Estatísticas

Athletic na Série B

  • 16ª posição

  • 9 vitórias, 5 empates e 15 derrotas

  • 30 gols marcados

  • 40 gols sofridos

Amazonas na Série B

  • 19ª posição

  • 6 vitórias, 9 empates e 14 derrotas

  • 29 gols marcados

  • 44 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Athletic

Adriel; Wesley Gasolina, J. Silva, Marcelo Ajul, Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry, David Braga; Da Cruz, Alason Carioca, Costa.

Técnico: Rui Duarte

Provável escalação do Amazonas

Zé; Iverton, Alvariño, Coelho; Akapo, Tavares, Erick Varão, Rafael Monteiro; Torres, Ramírez, Henrique Almeida.

Técnico: Márcio Zanardi

Arbitragem

A equipe de arbitragem não foi divulgada.

Ficha técnica

Jogo: Athletic x Amazonas

Campeonato: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Sicredi, em São João del-Rei

Onde assistir: ESPN e Disney+

