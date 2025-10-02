Athletic x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta sexta-feira, o Athletic recebe o Amazonas, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Sicredi.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Athletic x Amazonas ao vivo?
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
Como chega o Athletic para o confronto
Na Série B, o Athletic não vence há três jogos e ocupa a 16ª posição, com 32 pontos. Na última rodada, o time perdeu para o Cuiabá por 2 a 1, fora de casa.
Como chega o Amazonas para o confronto
O Amazonas vem de duas derrotas seguidas e aparece na penúltima colocação, com 27 pontos. No último jogo, jogando diante do seu torcedor, foi superado pela Chapecoense por 3 a 1.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história. O confronto, válido pelo primeiro turno da Série B deste ano, terminou com vitória do Amazonas por 1 a 0.
Estatísticas
Athletic na Série B
- 16ª posição
- 9 vitórias, 5 empates e 15 derrotas
- 30 gols marcados
- 40 gols sofridos
Amazonas na Série B
- 19ª posição
- 6 vitórias, 9 empates e 14 derrotas
- 29 gols marcados
- 44 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Athletic
Adriel; Wesley Gasolina, J. Silva, Marcelo Ajul, Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry, David Braga; Da Cruz, Alason Carioca, Costa.
Técnico: Rui Duarte
Provável escalação do Amazonas
Zé; Iverton, Alvariño, Coelho; Akapo, Tavares, Erick Varão, Rafael Monteiro; Torres, Ramírez, Henrique Almeida.
Técnico: Márcio Zanardi
Arbitragem
A equipe de arbitragem não foi divulgada.
Ficha técnica
Jogo: Athletic x Amazonas
Campeonato: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Arena Sicredi, em São João del-Rei
Onde assistir: ESPN e Disney+