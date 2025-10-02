Athletic x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Nesta sexta-feira, o Athletic recebe o Amazonas, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Sicredi.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Athletic x Amazonas ao vivo?

TV : ESPN Streaming : Disney+



?? O próximo jogo do Esquadrão pela Série B será na Arena Sicredi. O Athletic enfrenta o Amazinas na próxima sexta-feira. Avante, Athletic! ???? pic.twitter.com/omZAWZAYzW ? Athletic Club SAF (@athleticclubmg) September 29, 2025

Como chega o Athletic para o confronto

Na Série B, o Athletic não vence há três jogos e ocupa a 16ª posição, com 32 pontos. Na última rodada, o time perdeu para o Cuiabá por 2 a 1, fora de casa.

Como chega o Amazonas para o confronto

O Amazonas vem de duas derrotas seguidas e aparece na penúltima colocação, com 27 pontos. No último jogo, jogando diante do seu torcedor, foi superado pela Chapecoense por 3 a 1.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história. O confronto, válido pelo primeiro turno da Série B deste ano, terminou com vitória do Amazonas por 1 a 0.

Estatísticas

Athletic na Série B

16ª posição

9 vitórias, 5 empates e 15 derrotas

30 gols marcados

40 gols sofridos

Amazonas na Série B

19ª posição

6 vitórias, 9 empates e 14 derrotas

29 gols marcados

44 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Athletic

Adriel; Wesley Gasolina, J. Silva, Marcelo Ajul, Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry, David Braga; Da Cruz, Alason Carioca, Costa.



Técnico: Rui Duarte

Provável escalação do Amazonas

Zé; Iverton, Alvariño, Coelho; Akapo, Tavares, Erick Varão, Rafael Monteiro; Torres, Ramírez, Henrique Almeida.



Técnico: Márcio Zanardi

Arbitragem

A equipe de arbitragem não foi divulgada.

Ficha técnica

Jogo: Athletic x Amazonas



Campeonato: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Local: Arena Sicredi, em São João del-Rei



Onde assistir: ESPN e Disney+