Assistir Vitória x Ceará ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo
Vitória e Ceará entram em campo hoje (2), às 19h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).
O Vitória vem de três derrotas consecutivas e quer se recuperar. A equipe baiana foi superada pelo Grêmio por 3 a 1 na rodada passada.
Já o Ceará conquistou uma importante vitória na rodada anterior. O Vozão visitou o São Paulo e venceu por 1 a 0.
Vitória x Ceará -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 2 de outubro, às 19h (de Brasília)
- Local: Barradão, em Salvador
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)