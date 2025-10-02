Assistir Vitória x Ceará ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Vitória e Ceará entram em campo hoje (2), às 19h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Vitória vem de três derrotas consecutivas e quer se recuperar. A equipe baiana foi superada pelo Grêmio por 3 a 1 na rodada passada.

Já o Ceará conquistou uma importante vitória na rodada anterior. O Vozão visitou o São Paulo e venceu por 1 a 0.

Vitória x Ceará -- Campeonato Brasileiro