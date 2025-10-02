Topo

Esporte

Artilheiro do Palmeiras, Flaco López prevê 'muito mais' e planeja 'desconforto' ao São Paulo

São Paulo

02/10/2025 17h10

Destaque de nova vitória do Palmeiras na temporada com dois gols e uma assistência nos 3 a 0 sobre o Vasco, Flaco López está em total harmonia com o torcedor e os companheiros. Já visando o clássico com o São Paulo, domingo, no MorumBis, o artilheiro verde no ano, agora com 21 bolas nas redes adversárias, celebra a grande fase mostrando ambição por muito mais.

Desde sua chegada ao clube, em 2022, já são 53 gols de Flaco López, que já se tornou o argentino com mais triunfos defendendo a camisa alviverde, com 93 triunfos alcançados. Ele já é o quinto estrangeiro na artilharia do Palmeiras.

"É muito especial para mim, estou muito motivado e muito feliz de poder ajudar o time com os meus números", comemorou. "A cada ano tento melhorar as estatísticas e as qualidades do jogo. É muito trabalho da equipe inteira e de todo mundo aqui dentro do Palmeiras que refletem no trabalho que fazemos. Se Deus quiser, vai ter muito mais e poderei ajudar muitas vezes", previu.

O camisa 42 espera que a grande atuação diante do Vasco sirva de combustível para a equipe manter o embalo na casa do São Paulo antes da parada pela Data Fifa. "É um jogo espetacular, os clássicos são jogos que sonhamos jogar desde criança. Vai ser muito especial pra nós, chegamos com bom ânimo, com um bom funcionamento, e vamos tentar fazer da mesma maneira, com a vontade de ganhar que temos, para gerar desconforto no adversário."

São oito jogos de invencibilidade no confronto, sendo quatro vitórias, e o Palmeiras tentará usar a derrota para o Bahia, fora de casa, como lição para não repetir o tropeço na busca pelo título do Brasileirão.

"Tivemos uma derrota na Bahia que não esperávamos. Acho que não fizemos um jogo ruim, mas o futebol é assim, às vezes acontece o que não esperamos. É isso, virar a página, seguir em frente. Temos muitos compromissos agora que vão ser decisivos, é ir aproveitando cada jogo da mesma maneira que ontem (quarta-feira), com a mesma vontade de ganhar, que vamos estar muito mais perto do nosso objetivo", completou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Corinthians leva gol nos acréscimos e empata com o Del Valle em estreia pela Libertadores feminina

Transmissão ao vivo de Fortaleza x São Paulo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Assistir Vitória x Ceará ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Corinthians sofre gol no fim e só empata com Del Valle na Libertadores

Ex-campeões do UFC criticam Wanderlei Silva por confusão no Spaten Fight Night 2

Portuguesa decide usar o Canindé para mandar jogos do Paulistão 2026

Flaco projeta sequência decisiva no Palmeiras e destaca evolução: "Muito motivado"

Verstappen é realista sobre caça à McLaren após duas vitórias na F-1: 'Diferença é grande'

Neymar publica fotos de treino na academia em meio à recuperação de lesão

Brasil chega com seis surfistas às oitavas de final em etapa de Portugal

Artilheiro do Palmeiras, Flaco López prevê 'muito mais' e planeja 'desconforto' ao São Paulo