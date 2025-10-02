Artilheiro do Manchester City, Haaland é indicado ao prêmio de melhor do mês na Premier League

O norueguês Erling Haaland, artilheiro do Manchester City, foi indicado ao prêmio de melhor jogador do mês de setembro do Campeonato Inglês, nesta quinta-feira. Além dele, Daichi Kamada (Crystal Palace), Yankuba Minteh (Brighton), Robin Roefs (Sunderland), Granit Xhaka (Sunderland) e Martin Zubimendi (Arsenal) também concorrem.

Em três jogos disputados no período, Haaland marcou cinco gols e deu uma assistência. Foram dois tentos na vitória no clássico contra o Manchester United (3 a 0), um no empate contra o Arsenal (1 a 1) e mais dois na goleada sobre o Burnley (5 a 1).

O norueguês é o artilheiro isolado do Campeonato Inglês, com oito gols marcados em seis rodadas. O centroavante tem o dobro de gols de Antoine Semenyo (Bournemouth), Jaidon Anthony (Burnley) e Igor Thiago (Brentford), segundos colocados na lista.

O vencedor vai ser anunciado na próxima semana. A votação é aberta ao público e ainda passará por um painel de especialistas para determinar o resultado.

September's top performers ? Vote for your @EASPORTSFC Player of the Month ?? ? Premier League (@premierleague) October 2, 2025

Outros destaques entre os indicados

Além dele, outros cinco jogadores também foram indicados ao prêmio de melhor jogador do mês de setembro no Campeonato Inglês. Entre os concorrentes, um dos destaques é o gambiano Yankuba Minteh, do Brighton, segundo com mais participações diretas, atrás apenas de Haaland. O ponta marcou um gol e deu duas assistências em três partidas.

Por fim, o goleiro do Sunderland, Robin Roefs, é o único da posição entre os indicados. Em três jogos, o arqueiro holandês saiu de campo sem ser vazado duas vezes e realizou 13 defesas. A equipe terminou o mês invicta, com uma vitória e dois empates.

Calendário do Manchester City

Brentford x Manchester City : sétima rodada do Campeonato Inglês

: sétima rodada do Campeonato Inglês Data e hora : 05 de outubro de 2025 (domingo), às 12h30 (de Brasília)

: 05 de outubro de 2025 (domingo), às 12h30 (de Brasília) Local: Gtech Community Stadium, em Londres, na Inglaterra

Situação na tabela