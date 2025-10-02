Árbitro relata em súmula protestos de trio do Corinthians por pênalti: "Devia sair preso"

O pênalti polêmico marcado contra o Corinthians no empate de 1 a 1 com o Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, irritou o Timão. Após o jogo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima relatou na súmula protestos de três figuras do clube.

A primeira delas foi o executivo de futebol Fabinho Soldado. Segundo árbitro, o dirigente invadiu o campo após a partida e proferiu as seguintes palavras: "Vergonhoso. Você é uma safado".

Ainda de acordo com Rodrigo Pereira de Lima, Fabinho voltou a reclamar do pênalti na zona mista, desta vez acompanhado pelo presidente Osmar Stabile. Eles teriam dito: "Isso é uma vergonha o que vocês fizeram aqui".

Por fim, o técnico Dorival Júnior não deixou barato. Segundo o juiz, também na zona mista, o treinador teria se dirigido à equipe de arbitragem de forma "exaltada e ofensiva", dizendo: "Vocês deveriam sair daqui presos". Em ambos os casos, houve necessidade de intervenção policial.

Inter também na bronca

Não foram apenas os representantes do Corinthians que ficaram na bronca com a arbitragem. Conforme relatado na súmula, dirigentes do Internacional também ficaram irritados com a atuação de Rodrigo Pereira de Lima e ofenderam o juiz durante o intervalo.

"Informo que, após o término do primeiro tempo, na zona mista, o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, o diretor de futebol Andrés Nicolás D'Alessandro e o vice presidente jurídico Jorge Oliveira Filho vieram até a equipe de arbitragem de forma exaltada e desrespeitosa e nos ofenderam com as seguintes palavras: 'Você de novo nos prejudicando, seu safado", pontuou o árbitro.

"No retorno ao campo de jogo, para o início do segundo tempo, na zona mista, o analista de desempenho do Internacional, Juan Nicolas Romanazzi, ofendeu o meu assistente número 2, Francisco Chaves Bezerra Junior, com as seguintes palavras: 'Seu filho da p..., seu filho da p...", acrescentou.

VEJA MAIS: VAR vê "puxão" de Cacá em pênalti contra o Corinthians

Situação na tabela

Com o empate, o Corinthians saltou uma posição e agora ocupa o 13º lugar da tabela do Brasileirão, com 30 pontos conquistados. O Colorado, por sua vez, segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O time gaúcho é o 15º colocado, com 29 pontos, seis acima do Z4.

Próximos jogos

Internacional

Internacional x Botafogo (27ª rodada do Brasileirão)

(27ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 04/10 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

04/10 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Corinthians