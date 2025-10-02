Topo

Esporte

Após derrota para o Botafogo, Rogério Ceni critica postura do Bahia em campo "neutro"

02/10/2025 10h39

Atuando fora de casa, o Bahia foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni lamentou a derrota e questionou a postura do Esquadrão de Aço em um jogo que, para ele, teve "torcida neutra", devido a baixa presença da torcida botafoguense no Rio de Janeiro.

"Acredito que deva ter muita gente no Brasileirão que também venceu três partidas fora de casa. Porém, não consigo te explicar racionalmente o porquê de o comportamental do time ter sido tão diferente em um jogo que era, praticamente, em um campo neutro. Porque não tinha, sei lá, não sei qual foi o público, mas oito mil pessoas, né? Pouco público. Aqui é um estádio bom, que oferece boas condições de jogo", afirmou Ceni na coletiva após o jogo.

Fisicamente abaixo

De acordo com o treinador, o desgaste físico na vitória contra o Palmeiras foi muito grande e, por isso, a equipe esteve abaixo fisicamente contra o Botafogo.

"Para competir de igual para igual com o Palmeiras, há um desgaste físico muito grande. Nós fizemos três trocas em função disso. O Gilberto não estava muito bem e entrou o Arias. Depois, naturalmente, o Rezende entrou pela saída do Nico. Por fim, o Jean Lucas voltando da suspensão. E mesmo assim, na parte física, nós não conseguimos igualar o jogo com o Botafogo da mesma maneira que nós fizemos com o Palmeiras", completou Ceni

Fotos: Letícia Martins / EC Bahia

  • Em sexto no Campeonato Brasileiro, o Bahia possui 40 pontos após 25 jogos na competição. O próximo compromisso da equipe baiana é neste domingo, contra o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Leclerc diz ser improvável que Ferrari vença uma corrida nesta temporada

Artilheiro do Manchester City, Haaland é indicado ao prêmio de melhor do mês na Premier League

Por que Hugo e Fabrício Bruno são os únicos do Brasil na lista de Ancelotti

Hugo Calderano avança às quartas do China Smash

Alex Poatan exalta impacto de projeto social nos jovens e ressalta: "Não tive oportunidade"

Ana Sátila garante mais um pódio no Mundial de Canoagem Slalom

Calderano e Takahashi perdem para chineses e param na semi do China Smash de tênis de mesa

Popó desabafa após seu filho ser ameaçado por agredir Wanderlei Silva

Palmeiras completa mais de 2 meses imbatível em casa pelo Brasileirão

Ingresso mais caro para Copa de 2026 supera R$ 33 mil; veja valores

FIA declara GP de Singapura como primeira corrida de risco de calor intenso