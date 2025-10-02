Após derrota para o Botafogo, Rogério Ceni critica postura do Bahia em campo "neutro"
Atuando fora de casa, o Bahia foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni lamentou a derrota e questionou a postura do Esquadrão de Aço em um jogo que, para ele, teve "torcida neutra", devido a baixa presença da torcida botafoguense no Rio de Janeiro.
"Acredito que deva ter muita gente no Brasileirão que também venceu três partidas fora de casa. Porém, não consigo te explicar racionalmente o porquê de o comportamental do time ter sido tão diferente em um jogo que era, praticamente, em um campo neutro. Porque não tinha, sei lá, não sei qual foi o público, mas oito mil pessoas, né? Pouco público. Aqui é um estádio bom, que oferece boas condições de jogo", afirmou Ceni na coletiva após o jogo.
De acordo com o treinador, o desgaste físico na vitória contra o Palmeiras foi muito grande e, por isso, a equipe esteve abaixo fisicamente contra o Botafogo.
"Para competir de igual para igual com o Palmeiras, há um desgaste físico muito grande. Nós fizemos três trocas em função disso. O Gilberto não estava muito bem e entrou o Arias. Depois, naturalmente, o Rezende entrou pela saída do Nico. Por fim, o Jean Lucas voltando da suspensão. E mesmo assim, na parte física, nós não conseguimos igualar o jogo com o Botafogo da mesma maneira que nós fizemos com o Palmeiras", completou Ceni
Fotos: Letícia Martins / EC Bahia
- Em sexto no Campeonato Brasileiro, o Bahia possui 40 pontos após 25 jogos na competição. O próximo compromisso da equipe baiana é neste domingo, contra o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.