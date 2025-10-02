Ancelotti convoca Vitinho, do Botafogo, para substituir Vanderson na Seleção
Nesta quinta-feira, o técnico Carlo Ancelotti convocou o lateral direito Vitinho, do Botafogo, para os amistosos da Seleção Brasileira na próxima data Fifa. O jogador será o substituto de Vanderson, que se lesionou atuando pelo Monaco.
Com isso, o lateral do Botafogo volta a ser chamado por Ancelotti para defender a amarelinha. Vitinho fez sua estreia pela Seleção Brasileira na derrota para a Bolívia, em El Alto, em duelo válido pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.
É SELEÇÃO! ???
Lateral-direito do Fogão, Vitinho é convocado para representar o Botafogo na Seleção Brasileira! O defensor alvinegro disputará os amistosos contra Coreia e Japão! Parabéns, Vitinho! ?? # BFR pic.twitter.com/kyOoTxMEmn
? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 2, 2025
Vitinho: números no Botafogo
No Botafogo desde o final de 2024, Vitinho participou de 65 partidas, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências, além de conquistar um Campeonato Brasileiro e uma Copa Libertadores. Este ano, ele soma 49 jogos, um tento e três passes para gol.
Agenda da Seleção
Com Vitinho no elenco, o Brasil disputa o primeiro amistoso no dia 10 de outubro, contra a Coreia do Sul, às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium. Em seguida, no dia 14, fará o último amistoso da data Fifa contra o Japão, às 7h30.