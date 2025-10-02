Ana Sátila garante mais um pódio no Mundial de Canoagem Slalom
A brasileira Ana Sátila Vargas brilhou mais uma vez no Mundial de Canoagem Slalom, disputado em Sydney, na Austrália. Com o tempo de 112s98 na final do C1 Feminino, a atleta conquistou nesta quinta-feira mais uma medalha importante para o Brasil.
"Estou muito feliz com essa medalha de bronze na canoa. Subir ao pódio em um Mundial é muito especial. Muitas pessoas contribuíram para que esse resultado fosse possível. Continuem torcendo, porque amanhã tem o caiaque", comemorou a atleta.
Pódio da decisão
O ouro ficou com a polonesa Klaudia Zwolinska, que marcou 108s49. A prata foi conquistada pela russa Alsu Minazova, com o tempo de 112s88. Sátila completou o pódio com sua performance consistente.
Ana Sátila: histórico de conquistas
Essa não é a primeira vez que Ana Sátila brilha no Mundial nesta prova. Em 2017, ela já havia conquistado a medalha de bronze no C1 Feminino, reforçando sua trajetória como um dos grandes nomes da canoagem brasileira no cenário internacional.
Participação masculina
No C1 masculino, o Brasil foi representado por Charles Corrêa, que disputou a semifinal, mas não avançou à final. O canoísta marcou 116s86, incluindo seis segundos de penalização, terminando em 25º lugar.
O título ficou com o francês Nicolas Gestin, que liderou a semifinal com 101s66 e confirmou o favoritismo ao conquistar o ouro na decisão, com o tempo de 97s13.