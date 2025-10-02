Alex Poatan surpreende ao analisar duelo entre Tom Aspinall e Ciryl Gane

Alex Pereira ainda tem pela frente um grande desafio neste sábado (4), quando enfrenta Magomed Ankalaev pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg), no UFC 320. No entanto, mesmo com o foco total na revanche, o brasileiro demonstra atenção ao cenário da divisão acima, os pesos-pesados - categoria que pode ser seu próximo destino. Durante coletiva de imprensa pré-evento, 'Poatan' comentou a luta principal do UFC 321, entre Tom Aspinall e Ciryl Gane, válida pelo título da divisão até 120 kg.

Campeão e considerado um dos nomes mais perigosos da categoria, Aspinall chega embalado e confiante para o confronto. Ainda assim, na visão do striker paulista, o britânico pode encontrar dificuldades diante do estilo mais técnico e estratégico de Gane, que costuma se expor menos que os adversários anteriores.

"O Aspinall é o campeão e vem mais confiante, mas vejo que ele lutou contra atletas muito agressivos, e ele está levando a melhor. Mas acho que o Ciryl Gane é um cara que se movimenta mais, que não gosta de se expor. Quando você tem um certo medo, receio, acaba não tomando muitos golpes", avaliou o ex-campeão.

Para Poatan, a capacidade do francês de evitar trocação direta pode ser um fator decisivo na luta. Ele acredita que, se Gane conseguir frustrar a agressividade do rival nos primeiros rounds, pode levar vantagem no desenvolvimento do combate.

"De repente, ele pode frustrar o Aspinall um pouco - de passar o primeiro, segundo e terceiro rounds, de ir levando para o final. A gente não sabe como ele vai se comportar", analisou.

De olho

Ainda sem cravar se irá ou não subir para os pesados, o atual meio-pesado mantém o olhar atento à divisão. Caso vença no UFC 320 e recupere o cinturão até 93 kg, um novo capítulo entre os gigantes do UFC pode estar mais próximo do que nunca.

