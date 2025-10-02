Alex Poatan minimiza crítica de Tom Aspinall: "Olha o que eu fiz"
Às vésperas da revanche contra Magomed Ankalaev, marcada para este sábado (4) no UFC 320, Alex 'Poatan' respondeu de forma firme às declarações recentes de Tom Aspinall. Em entrevista à 'TNT Fight Sports', o campeão peso-pesado afirmou que o brasileiro teve um caminho "bastante favorável" dentro da organização até o confronto com o russo, em março deste ano - luta que encerrou sua trajetória como detentor do cinturão dos meio-pesados (93 kg).
Durante a coletiva de imprensa no 'Media Day' do evento, o striker paulista não deixou as críticas passarem em branco. O ex-campeão dos médios (84 kg) e dos meio-pesados destacou sua ascensão meteórica no Ultimate, mesmo sem ter vindo do MMA tradicional e sem experiência prévia em grappling.
"A gente está falando da maior organização (de MMA) que é o UFC. Eu vim do kickboxing, sem experiência em luta agarrada ou no MMA, e olha o que eu fiz. A gente está falando do mais alto nível. Se colocar o pior do UFC para lutar comigo, na minha categoria, isso seria desvantagem para mim. Não consegui entender", afirmou o ex-campeão.
No primeiro encontro entre os dois, o russo surpreendeu com uma estratégia segura e bem executada, conquistando a vitória por decisão unânime - resultado considerado controverso por parte da comunidade do MMA. Segundo Aspinall, não será surpresa se o atual dono do título repetir a fórmula para defender o cinturão.
Preparado
Agora, com a chance de retomar o topo da divisão, Poatan garante que chega mais preparado - física e estrategicamente - para lidar com o estilo de luta do adversário. O duelo será a atração principal do UFC 320 e promete mexer com os rumos da categoria meio-pesado.
