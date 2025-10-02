Alex Poatan exalta impacto de projeto social nos jovens e ressalta: "Não tive oportunidade"

A trajetória de vida de Alex Pereira se assemelha a de muitos indivíduos do Brasil afora. De origem humilde, 'Poatan' encontrou no esporte a ferramenta capaz de mudar sua vida. E agora, consolidado como uma das grandes estrelas da principal liga de MMA do mundo, o UFC, o striker paulista faz questão de retribuir o que conquistou e ajudar jovens que, assim como ele no passado, enfrentam situações de vulnerabilidade social. Para oferecer mais oportunidades a crianças e adolescentes, o 'Instituto Poatan' foi criado pelo lutador que, em entrevista exclusiva à Ag Fight, destacou a importância e o impacto do seu projeto social.

Inaugurado em julho, no bairro Batistini, em São Bernardo do Campo (SP), região em que Poatan cresceu, o Instituto que tem como lema 'Força, Foco e Futuro' já atende mais de 700 jovens. Dentro das dependências, crianças de quatro anos até adolescentes de 17 anos de idade têm acesso a aulas de inglês, treinos de artes marciais e outras atividades educacionais, como computação. Segundo relatou, o astro do UFC quer, através desse projeto, oferecer um suporte e auxílio que o próprio não teve durante sua juventude.

"A gente tem toda equipe (cuidando disso). Estamos com um Instituto ali, com mais ou menos uns 10 funcionários. A gente tem 706 crianças inscritas até hoje. Criei isso no bairro onde eu nasci, no bairro Batistini. Vejo ali a necessidade das crianças. A gente vê muito envolvimento com alcoolismo, com drogas. Com alcoolismo eu mesmo já tive problemas com isso. Então quis fazer algo para ajudar e estou fazendo isso. Acho que sim (ter um Instituto desse seria importante na minha juventude). Da forma que aconteceu comigo, tive que correr atrás. Não tive a oportunidade que estou oferecendo para as outras crianças. A tendência é ser mais fácil para essas pessoas, porque já terão tudo lá", frisou Poatan.

Revanche no UFC 320

Se do lado de fora do octógono Alex Pereira constrói um belo exemplo a ser seguido com seu projeto social, dentro dele o brasileiro se prepara para um combate crucial para a sua carreira. Neste sábado (4), em Las Vegas (EUA), na luta principal do UFC 320, Poatan mede forças contra Magomed Ankalaev pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg) da entidade. O confronto é uma revanche, já que, em março desta temporada, o wrestler russo desbancou o striker paulista na decisão dos juízes e herdou o posto de campeão da categoria. Meses depois, o agora ex-campeão terá a oportunidade de dar o troco em seu algoz.

