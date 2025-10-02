Topo

Esporte

Adidas apresenta bola da Copa do Mundo 2026; veja detalhes da Trionda

Nome da bola faz referência aos países que vão sediar a Copa: EUA, México e Canadá - Divulgação/adidas
Nome da bola faz referência aos países que vão sediar a Copa: EUA, México e Canadá Imagem: Divulgação/adidas
do UOL

Do UOL, em São Paulo

02/10/2025 20h06

A adidas apresentou, nesta noite, a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. O maior torneio de futebol do mundo começa em 11 de junho.

Veja detalhes

A bola foi batizada de "Trionda", uma referência aos três países que vão sediar o torneio: EUA, México e Canadá. Ela traz detalhes em azul, verde e vermelho, um tom para cada nação envolvida.

Relacionadas

Fifa bate o pé e peita Trump sobre cidades da Copa: 'Decisão é nossa'

Seleção: Vanderson é cortado de novo; Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo

Trionda significa "três ondas", numa alusão às "olas" que os torcedores fazem como festa nos estádios.

A bola foi produzida com uma nova construção de quatro painéis, segundo a fabricante, com uma "geometria fluida do design que replica as ondas".

Cada painel traz as cores dos três países e se conectam formando um triângulo, mostrando a união das três nações para realização da Copa.

Ela traz uma nova tecnologia que permite que decisões de arbitragem sejam mais rápidas.

A "Tecnologia Bola Conectada" também fornece informações sobre o desempenho da trajetória da bola em campo.

Com a TRIONDA, cada detalhe tem um propósito. As texturas em relevo, os gráficos em camadas e as cores vibrantes fazem a bola se destacar instantaneamente, criando um design que parece ganhar vida em suas mãos. É a bola da Copa do Mundo da FIFA mais visualmente divertida que já criamos - uma obra-prima feita para o maior palco do futebol, que dá vontade de segurá-la, admirá-la e, acima de tudo, jogar com ela.
Sam Handy, Gerente Geral da adidas Football

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Evangelista passa por cirurgia após sofrer lesão no Palmeiras e atualiza: "Foi um sucesso"

Vitória se reabilita em estreia de Jair Ventura no Barradão, bate Ceará e se aproxima do Santos

Cuiabá cede empate ao Paysandu e desperdiça chance de dormir colado no G4

'Trionda' será a bola oficial da Copa do Mundo de 2026

Vitória bate Ceará no Barradão e respira na luta contra o rebaixamento

Vitória ganha do Ceará e diminuiu distância para o Santos no Brasileiro

Rigoni é expulso e vira desfalque para o São Paulo no Choque-Rei

Santos se reapresenta após empate e inicia preparação para enfrentar o Ceará

Adidas apresenta bola da Copa do Mundo 2026; veja detalhes da Trionda

Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Athletic x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações