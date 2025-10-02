Adidas apresenta bola da Copa do Mundo 2026; veja detalhes da Trionda

A adidas apresentou, nesta noite, a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. O maior torneio de futebol do mundo começa em 11 de junho.

Veja detalhes

A bola foi batizada de "Trionda", uma referência aos três países que vão sediar o torneio: EUA, México e Canadá. Ela traz detalhes em azul, verde e vermelho, um tom para cada nação envolvida.

Trionda significa "três ondas", numa alusão às "olas" que os torcedores fazem como festa nos estádios.

A bola foi produzida com uma nova construção de quatro painéis, segundo a fabricante, com uma "geometria fluida do design que replica as ondas".

Cada painel traz as cores dos três países e se conectam formando um triângulo, mostrando a união das três nações para realização da Copa.

Ela traz uma nova tecnologia que permite que decisões de arbitragem sejam mais rápidas.

A "Tecnologia Bola Conectada" também fornece informações sobre o desempenho da trajetória da bola em campo.