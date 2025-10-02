Adidas apresenta bola da Copa do Mundo 2026; veja detalhes da Trionda
A adidas apresentou, nesta noite, a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. O maior torneio de futebol do mundo começa em 11 de junho.
Veja detalhes
A bola foi batizada de "Trionda", uma referência aos três países que vão sediar o torneio: EUA, México e Canadá. Ela traz detalhes em azul, verde e vermelho, um tom para cada nação envolvida.
Trionda significa "três ondas", numa alusão às "olas" que os torcedores fazem como festa nos estádios.
A bola foi produzida com uma nova construção de quatro painéis, segundo a fabricante, com uma "geometria fluida do design que replica as ondas".
Cada painel traz as cores dos três países e se conectam formando um triângulo, mostrando a união das três nações para realização da Copa.
Ela traz uma nova tecnologia que permite que decisões de arbitragem sejam mais rápidas.
A "Tecnologia Bola Conectada" também fornece informações sobre o desempenho da trajetória da bola em campo.
Com a TRIONDA, cada detalhe tem um propósito. As texturas em relevo, os gráficos em camadas e as cores vibrantes fazem a bola se destacar instantaneamente, criando um design que parece ganhar vida em suas mãos. É a bola da Copa do Mundo da FIFA mais visualmente divertida que já criamos - uma obra-prima feita para o maior palco do futebol, que dá vontade de segurá-la, admirá-la e, acima de tudo, jogar com ela.
Sam Handy, Gerente Geral da adidas Football