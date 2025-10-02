Abel Ferreira vê avanço em mudanças no calendário brasileiro e elogia CBF: "Coragem e ousadia"

O Palmeiras venceu o Vasco, na noite desta quarta-feira, por 3 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque anotaram os gols palmeirenses no Allianz Parque. Após a partida, o técnico Abel Ferreira se pronunciou sobre as mudanças no calendário do futebol brasileiro, anunciadas pela CBF.

Abel elogia "coragem e ousadia" da CBF por mudanças

"Às vezes sou crítico, reclamo, sou chato. Mas na narrativa é melhor dizer que eu 'peço'. Depois de dois anos e meio aqui falei em três premissas, que foi o calendário, os gramados e a profissionalização dos árbitros. Está escrito em um anexo do livro, que fala sobre as coisas boas e o que pode melhorar no futebol brasileiro. Dar os parabéns à coragem e ousadia de querer fazer melhor. É difícil mexer nas coisas que já estão feitas", começou o treinador.

Ao citar as mudanças, o treinador relembrou as participações dos clubes brasileiros (Palmeiras, Flamengo e Fluminense) na Copa do Mundo de Clubes e citou o bom desempenho deles perante até mesmo os europeus nas boas condições de gramados e tempo de recuperação que os times tinham nos Estados Unidos durante o torneio.

Participação de brasileiros no Mundial como exemplo ao avaliar mudanças

Já durante a participação no Mundial de Clubes, Abel Ferreira bateu na tecla das boas condições dos gramados onde os clubes jogavam e do tempo de preparação equivalente para todos os clubes.

"Recebi com muito agrado, não só pelo Palmeiras. Quando falo do gramado, que estava ruim não é porque estava mal. O Brasil tem estádios espetaculares e gramados bons. Muitas equipes internacionais tiveram oportunidade de competir contra times brasileiros e puderam perceber que o futebol brasileiro é especial. Quando temos as mesmas condições, vimos o que fizeram Flamengo, Fluminense e Palmeiras. E, na minha opinião, os brasileiros foram bem", relembrou.

O treinador português chegou ao clube alviverde em outubro de 2020 e já gastou muita energia tecendo críticas ao calendário brasileiro, que, segundo ele, não dá o tempo necessário de descanso para os atletas entre um jogo e outro.

Pelo bem coletivo

Por fim, Abel Ferreira reforçou que suas críticas e pedidos não visam apenas beneficiar o Palmeiras, mas sim todo o futebol brasileiro.

"Quando falo no calendário do futebol brasileiro, não falo só para o Palmeiras, mas para o que é bom para o espetáculo, para as equipes, para quem nos vê lá fora. Ter a oportunidade de mexer no calendário com esta coragem e ousadia porque é fazer coisas diferentes para melhorar. Se o Abel foi crítico ou chato, ou estava pedindo para que alguém fizesse algo... o Palmeiras é uma instituição que não olha só para o seu umbigo. Fico feliz porque nosso clube compartilha das mesmas ideias do treinador.

"É uma bela notícia para o futebol brasileiro. Primeiro passo dado para fazer coisas diferentes e melhorar o futebol brasileiro. Acredito que, por esse sinal, que os gramados, profissionalização dos árbitros, no seu devido tempo, vai para seu devido lugar. A minha intenção, quando 'peço' mudanças é para melhorar o futebol brasileiro", finalizou.

Situação no Brasileiro

Com este resultado, o Palmeiras assume a vice-liderança, com 52 pontos. O Alviverde dormirá na segunda posição já que o Cruzeiro, que tem 50, joga nesta quinta-feira, contra o Flamengo, no Maracanã. Enquanto isso, o Vasco perdeu sua sequência de sete jogos de invencibilidade e se mantém em 12° lugar, com 30 pontos.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 5 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Morumbis, São Paulo (SP)