Weverton rebate Ceni e diz que campo da Fonte Nova é "falta de respeito"

A fala de Rogério Ceni sobre o Palmeiras após o jogo contra o Bahia segue repercutindo. Nesta quarta-feira, o goleiro Weverton rebateu a fala do treinador do Tricolor e disse que jogar no gramado da Arena Fonte Nova nas condições em que estava naquela partida de domingo é "falta de respeito" com os jogadores.

"Chega ser incrível ouvir o que a gente ouvir. Não acompanho rede social, não acompanho. Mas, falar que o Palmeiras só dá chutão e não falar do campo que jogamos domingo. Aquilo foi uma falta de respeito com os atletas jogar naquele campo. Era o que tinha para fazer naquele momento, porque o campo não oferecia condições de jogar, de sair jogando, correr riscos", disse Weverton.

"Isso é passado, a gente sabe o que está fazendo. Ninguém vence tantos anos seguidos só dando chutão. É olhar dessa forma, as performances, os números. A história fala por si só. Vamos continuar trabalhando para alcançar nossos objetivo, que é vencer. E quando não vence, sabemos que tem os questionamentos", seguiu.

O que disse Rogério Ceni?

Após a derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Bahia, o técnico palmeirense criticou o estado do gramado da Fonte Nova. No local, o Verdão viu Lucas Evangelista se lesionar. O meia rompeu o tendão do músculo posterior da coxa direita e precisará por cirurgia. Rogério Ceni, por sua vez, não gostou das críticas de Abel, citou o gramado sintético do Allianz Parque e disse que o time do treinador "só faz ligação direta".

"Acho que a cor estava muito feia, realmente. Para o Palmeiras, é melhor o gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. A característica de jogo deles é Weverton-Flaco-Vitor Roque. Para nós, prejudica mais porque jogamos desde trás do chão. Também gostaríamos que o gramado estivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou mais para nós do que para eles", disse Ceni na oportunidade.

Abel evita rebater críticas de Ceni em Bahia x Palmeiras e elogia: "Um dos melhores treinadores brasileiros"

Situação no Brasileiro

Com este resultado, o Palmeiras assume a vice-liderança, com 52 pontos. O Alviverde dormirá na segunda posição já que o Cruzeiro, que tem 50, joga apenas nesta quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Maracanã. Enquanto isso, o Vasco perdeu sua sequência de sete jogos de invencibilidade e se mantém e 12° lugar, com 30 pontos.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 5 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Morumbis, São Paulo (SP)