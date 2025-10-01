Wanderlei Silva promete levar filho de Popó à Justiça após briga: "Ato criminoso"

A briga generalizada que se instaurou logo após a luta principal do 'Spaten Fight Night 2', no último sábado (27), em São Paulo, deve parar na Justiça. Ao menos é isso que indica Wanderlei Silva, um dos protagonistas do evento e peça-chave do imbróglio. Nocauteado durante a confusão por Rafael Freitas, um dos filhos de Popó, seu adversário na ocasião, o 'Cachorro Louco' afirmou que pretende tomar as medidas legais necessárias e processar seu agressor.

Na tarde desta quarta-feira (1º) através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Wanderlei classificou a conduta de Rafael Freitas como "um ato muito criminoso". Com o rosto ainda desfigurado dos ataques que levou tanto no combate quanto na briga pós-luta, o Cachorro Louco também detalhou a gravidade de seus ferimentos. Anteriormente, Claudio Dalledone, advogado do striker curitibano, já havia prometido levar tanto Popó quanto seu filho à Justiça por conta do incidente.

"Esse foi o saldo do Spaten Fight Night 2 para o Wand. Quebrei as minhas duas órbitas, estou com meu nariz quebrado em quatro lugares. Fui agredido de maneira criminosa pelo filho do Popó, que invadiu o ringue já me dando dois socos na nuca. Depois me acertou esse soco que me abriu um corte de sete pontos aqui no meu olho. Estou muito triste e magoado, por dentro e por fora. Vendo aquela cena, eu caído no chão e as pessoas - que nem eram seguranças, porque o evento não tinha seguranças -, me puxando. Que cena horrível! Agora eu teria vários trabalhos para fazer. Mas não posso fazer os trabalhos por causa do meu rosto. Não estou conseguindo dormir, estou passando por muita dor e desconforto. Isso não pode ficar assim. Foi, sem dúvida nenhuma, um ato muito criminoso. E todo ato criminoso tem que ser julgado pela Justiça. E eu vou atrás dessa Justiça", declarou Wand.

Acordo de paz?

O anúncio de que Wanderlei pretende processar Rafael Freitas veio horas após Popó propor uma espécie de reconciliação entre as partes após a confusão. Também através de suas redes sociais, por meio de uma carta aberta direcionada para seu adversário, o tetracampeão mundial de boxe sugeriu selar um acordo de paz com o 'Cachorro Louco' com um encontro amigável e presencial entre os dois. Desde então, Silva não respondeu o pronunciamento de Acelino, e ainda afirmou que levará o incidente para a Justiça.

Relembre o episódio

Depois de Wanderlei Silva ser desclassificado por reincidir em golpes ilegais - cabeçadas e até uma joelhada - contra Acelino Freitas, uma confusão tomou conta do ringue do Spaten Fight Night 2, com membros das duas equipes engajando em uma pancadaria generalizada. Durante a briga, um membro do time de Popó, posteriormente identificado com um de seus filhos, conectou um soco no ex-lutador do UFC que o levou à lona, nocauteado. O incidente ainda continuou por mais algum tempo antes de se encerrar definitivamente.

