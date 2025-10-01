Topo

Wanderlei Silva promete ir à Justiça por agressões sofridas em confusão: 'Não consigo dormir'

01/10/2025 22h18

A confusão após a luta entre Wanderlei Silva e Popó pelo Spaten Fight Night 2, no último sábado, em São Paulo, pode parar na Justiça. Nesta quarta-feira, Wanderlei usou as redes sociais para mostrar a série de lesões sofridas e prometeu levar o caso para a esfera jurídica.

"Este foi o saldo do Spaten Fight Night 2 para o Wand. Quebrei as minhas duas órbitas, estou com o meu nariz quebrado em quatro lugares. Fui agredido, de forma criminosa, pelo filho do Popó, que invadiu o ringue. Realmente, ele invadiu o ringue já me dando socos na nuca. Depois, me acertando esse soco, que abriu um corte de sete pontos no meu olho", disse Wanderlei em vídeo publicado no Instagram, mas que foi removido.

O filho de Popó citado por Wanderlei é Rafael Freitas. Ele levou o ex-UFC à lona com um soco no rosto em uma briga generalizada no ringue após o "Cachorro Louco" ser desclassificado da luta. Por causa das agressões, Wanderlei precisou ser hospitalizado.

Ainda durante o desabafo nas redes sociais, o ex-campeão do Pride e do IVC lamentou o fato de não poder comparecer a compromissos profissionais por causa das sequelas da luta e da confusão de sábado.

"Agora, eu teria vários trabalhos para poder fazer. Não posso fazer por causa do meu rosto. Não estou conseguindo dormir, estou passando muita dor, muito desconforto. Sabe? Isso não pode ficar assim. Foi, sem dúvida nenhuma, um ato muito criminoso, e todo ato criminoso tem que ser julgado pela Justiça. E eu vou atrás desta justiça", finalizou Wanderlei.

Popó, Iago Freitas, Luis Claudio Freitas, Lucas Silva, André "Dida" Amado e Wanderlei Silva foram suspensos, nesta terça-feira, pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), por causa da briga generalizada. O tempo da punição não foi determinado.

