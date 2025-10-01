Wanderlei Silva mostra sequelas de agressão e afirma que irá à Justiça

Após a confusão no Spaten Fight Night, no último sábado, Wanderlei Silva usou as redes sociais para expor as sequelas da agressão sofrida e garantiu que buscará justiça.

A briga generalizada começou logo após o término da luta do paranaense contra Acelino "Popó" Freitas, quando as equipes dos dois atletas invadiram o ringue. Durante o tumulto, Rafael Freitas, filho de Popó, acertou Wanderlei com um soco que o deixou inconsciente por alguns minutos. O lutador precisou ser levado ao hospital.

"Fui agredido de maneira criminosa pelo filho do Popó, que invadiu o ringue me dando dois socos na nuca", relatou o ex-campeão do Pride.

Prejuízo com agressão

Wanderlei Silva contou ainda que precisou levar sete pontos no olho e que teve compromissos de publicidade cancelados devido aos ferimentos no rosto.

"Estou muito triste. Que cena horrível. Não estou conseguindo dormir, passando muita dor", desabafou. "Isso não pode ficar assim. Foi, sem dúvida nenhuma, um ato criminoso. E todo ato criminoso tem que ser julgado pela Justiça. Eu vou atrás dessa justiça", encerrou.