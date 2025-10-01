Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
Nesta quinta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória duela com o Ceará, no Estádio Barradão. O jogo está marcado para as 19h00 (de Brasília).
Onde assistir?
A partida terá transmissão do Premiere.
Como chegam os times?
Seriamente ameaçado pelo rebaixamento, o Vitória ocupa a 18ª posição com 22 pontos e, na última rodada, perdeu por 3 a 1 do Grêmio. O Ceará, por sua vez, esta em 11º lugar com 31 pontos e vem de vitória contra o São Paulo por 1 a 0.
Histórico do confronto
Os times duelaram 42 vezes, com 15 triunfos do Vitória, 13 empates e 14 triunfos do Ceará. Nos últimos seis jogos, foram três vitórias para cada lado.
Veja o histórico dos últimos seis jogos:
- 06/03/2021: Ceará 3 x 1 Vitória (Copa do Nordeste)
- 24/04/2021: Ceará 2 x 0 Vitória (Copa do Nordeste)
- 08/03/2023: Vitória 2 x 0 Ceará (Copa do Nordeste)
- 10/05/2023: Ceará 0 x 2 Vitória (Série B)
- 13/08/2023: Vitória 1 x 0 Ceará (Série B)
- 03/05/2025: Ceará 1 x 0 Vitória (Brasileirão)
Estatísticas
Vitória no campeonato
- 18ª posição
- 4 vitórias, 10 empates e 11 derrotas
- 20 gols marcados
- 38 gols sofridos
Ceará no campeonato
- 11ª posição
- 8 vitórias, 7 empates e 9 derrotas
- 23 gols marcados
- 23 gols sofridos
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Dudu, Pepê e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.
Técnico: Rodrigo Chagas
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique) e Pedro Raul.
Técnico: Léo Condé
ARBITRAGEM
Matheus Delgado Candançan será o árbitro do confronto, com Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa como assistentes. Carlos Eduardo Nunes Braga do Amaral fica no comando do VAR.
Próximo jogo do Vitória
Vasco x Vitória | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 05 de outubro, às 16h00 (de Brasília)
Local: São Januário
Próximo jogo do Ceará
Ceará x Santos | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 05 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
Local: Arena Castelão
FICHA TÉCNICA
VITÓRIA X CEARÁ
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Manoel Barradas
Data: 02 de outubro de 2025 (quinta-feira)
Horário: 19h00 (de Brasília)
Transmissão: Premiere