Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

01/10/2025 20h00

Nesta quinta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória duela com o Ceará, no Estádio Barradão. O jogo está marcado para as 19h00 (de Brasília).

Onde assistir?

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chegam os times?

Seriamente ameaçado pelo rebaixamento, o Vitória ocupa a 18ª posição com 22 pontos e, na última rodada, perdeu por 3 a 1 do Grêmio. O Ceará, por sua vez, esta em 11º lugar com 31 pontos e vem de vitória contra o São Paulo por 1 a 0.

Histórico do confronto

Os times duelaram 42 vezes, com 15 triunfos do Vitória, 13 empates e 14 triunfos do Ceará. Nos últimos seis jogos, foram três vitórias para cada lado.

Veja o histórico dos últimos seis jogos:

  • 06/03/2021: Ceará 3 x 1 Vitória (Copa do Nordeste)

  • 24/04/2021: Ceará 2 x 0 Vitória (Copa do Nordeste)

  • 08/03/2023: Vitória 2 x 0 Ceará (Copa do Nordeste)

  • 10/05/2023: Ceará 0 x 2 Vitória (Série B)

  • 13/08/2023: Vitória 1 x 0 Ceará (Série B)

  • 03/05/2025: Ceará 1 x 0 Vitória (Brasileirão)

Estatísticas

Vitória no campeonato

  • 18ª posição

  • 4 vitórias, 10 empates e 11 derrotas

  • 20 gols marcados

  • 38 gols sofridos

Ceará no campeonato

  • 11ª posição

  • 8 vitórias, 7 empates e 9 derrotas

  • 23 gols marcados

  • 23 gols sofridos

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Dudu, Pepê e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Técnico: Rodrigo Chagas

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique) e Pedro Raul.

Técnico: Léo Condé

ARBITRAGEM

Matheus Delgado Candançan será o árbitro do confronto, com Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa como assistentes. Carlos Eduardo Nunes Braga do Amaral fica no comando do VAR.

Próximo jogo do Vitória

Vasco x Vitória | Campeonato Brasileiro

Data e horário: 05 de outubro, às 16h00 (de Brasília)

Local: São Januário

Próximo jogo do Ceará

Ceará x Santos | Campeonato Brasileiro

Data e horário: 05 de outubro, às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CEARÁ

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Manoel Barradas

Data: 02 de outubro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 19h00 (de Brasília)

Transmissão: Premiere

