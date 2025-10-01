Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Nesta quinta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória duela com o Ceará, no Estádio Barradão. O jogo está marcado para as 19h00 (de Brasília).

PRÓXIMO CONFRONTO! ?? O duelo contra o Vitória será nesta quinta-feira (2), às 19h, no Barradão. VAMOOOS, NAÇÃO.? ??#CearáSC #Brasileirão2025 pic.twitter.com/81Byc0G1W2 ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) October 1, 2025

Onde assistir?

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chegam os times?

Seriamente ameaçado pelo rebaixamento, o Vitória ocupa a 18ª posição com 22 pontos e, na última rodada, perdeu por 3 a 1 do Grêmio. O Ceará, por sua vez, esta em 11º lugar com 31 pontos e vem de vitória contra o São Paulo por 1 a 0.

Histórico do confronto

Os times duelaram 42 vezes, com 15 triunfos do Vitória, 13 empates e 14 triunfos do Ceará. Nos últimos seis jogos, foram três vitórias para cada lado.

Veja o histórico dos últimos seis jogos:

06/03/2021: Ceará 3 x 1 Vitória (Copa do Nordeste)

24/04/2021: Ceará 2 x 0 Vitória (Copa do Nordeste)

08/03/2023: Vitória 2 x 0 Ceará (Copa do Nordeste)

10/05/2023: Ceará 0 x 2 Vitória (Série B)

13/08/2023: Vitória 1 x 0 Ceará (Série B)

03/05/2025: Ceará 1 x 0 Vitória (Brasileirão)

Estatísticas

Vitória no campeonato

18ª posição

4 vitórias, 10 empates e 11 derrotas

20 gols marcados

38 gols sofridos

Ceará no campeonato

11ª posição

8 vitórias, 7 empates e 9 derrotas

23 gols marcados

23 gols sofridos

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Dudu, Pepê e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.



Técnico: Rodrigo Chagas

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique) e Pedro Raul.



Técnico: Léo Condé

ARBITRAGEM

Matheus Delgado Candançan será o árbitro do confronto, com Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa como assistentes. Carlos Eduardo Nunes Braga do Amaral fica no comando do VAR.

Próximo jogo do Vitória

Vasco x Vitória | Campeonato Brasileiro



Data e horário: 05 de outubro, às 16h00 (de Brasília)



Local: São Januário

Próximo jogo do Ceará

Ceará x Santos | Campeonato Brasileiro



Data e horário: 05 de outubro, às 20h30 (de Brasília)



Local: Arena Castelão

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CEARÁ

Competição: Campeonato Brasileiro



Local: Estádio Manoel Barradas



Data: 02 de outubro de 2025 (quinta-feira)



Horário: 19h00 (de Brasília)



Transmissão: Premiere