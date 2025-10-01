Vila Nova x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.
Onde assistir Vila Nova x Criciúma ao vivo?
O duelo será transmitido por ESPN e Disney+.
Como o Vila Nova chega ao confronto
Na 13ª colocação com 38 pontos, sem vencer há sete jogos, o Vila Nova precisa de uma vitória para se afastar na parte de baixo da tabela de classificação.
Como o Criciúma chega ao confronto
Com a derrota para o Paysandu na última rodada, o Criciúma perdeu a liderança da Série B e caiu para a terceira posição. Com 49 pontos, a equipe busca a vitória para tentar recuperar a ponta da tabela.
Histórico do confronto
As equipes já se enfrentaram em 24 oportunidades. O Criciúma acumula nove vitórias, enquanto o Vila Nova possui oito triunfos. As outras sete partidas terminaram empatadas.
Estatísticas
Vila Nova na temporada
- 20 vitórias, 17 empates e 16 derrota
- 53 gols marcados
- 48 gols sofridos
- Artilheiro: Gabriel Poveda (8 gols)
Criciúma na temporada
- 22 vitórias, 13 empates e 10 derrotas
- 58 gols marcados
- 39 gols sofridos
- Artilheiro: Nicolas (7 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Vila Nova
Halls; Elias, Pedro Romano, Weverton e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, Guilherme Parede e Gabriel Poveda
Técnico: Umberto Louzer
Provável escalação Criciúma
Alisson; Marcinho, Lucas Dias, Rodrigo, Luciano Castán e Luiz Henrique; Matheus Trindade, Gui Lobo e Jhonata Robert; Borasi e Nicolas
Técnico: Eduardo Baptista
Arbitragem
- Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
- Auxiliares: Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Nayara Lucena Soares (PA)
- VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Ficha técnica
Jogo: Vila Nova x Criciúma
Data e horário: 02/10 | 21h30 (de Brasília)
Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia
Onde Assistir: ESPN e Disney+