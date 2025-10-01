Vila Nova x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Onde assistir Vila Nova x Criciúma ao vivo?

O duelo será transmitido por ESPN e Disney+.

Como o Vila Nova chega ao confronto

Na 13ª colocação com 38 pontos, sem vencer há sete jogos, o Vila Nova precisa de uma vitória para se afastar na parte de baixo da tabela de classificação.

#TIMEDOPOVO pic.twitter.com/RW0l9zkBAp ? Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) October 1, 2025

Como o Criciúma chega ao confronto

Com a derrota para o Paysandu na última rodada, o Criciúma perdeu a liderança da Série B e caiu para a terceira posição. Com 49 pontos, a equipe busca a vitória para tentar recuperar a ponta da tabela.

Histórico do confronto

As equipes já se enfrentaram em 24 oportunidades. O Criciúma acumula nove vitórias, enquanto o Vila Nova possui oito triunfos. As outras sete partidas terminaram empatadas.

Estatísticas

Vila Nova na temporada

20 vitórias, 17 empates e 16 derrota

53 gols marcados

48 gols sofridos

Artilheiro: Gabriel Poveda (8 gols)

Criciúma na temporada

22 vitórias, 13 empates e 10 derrotas

58 gols marcados

39 gols sofridos

Artilheiro: Nicolas (7 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Vila Nova

Halls; Elias, Pedro Romano, Weverton e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, Guilherme Parede e Gabriel Poveda



Técnico: Umberto Louzer

Provável escalação Criciúma

Alisson; Marcinho, Lucas Dias, Rodrigo, Luciano Castán e Luiz Henrique; Matheus Trindade, Gui Lobo e Jhonata Robert; Borasi e Nicolas



Técnico: Eduardo Baptista

Arbitragem

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) Auxiliares: Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Nayara Lucena Soares (PA)

Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Nayara Lucena Soares (PA) VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Ficha técnica

Jogo: Vila Nova x Criciúma



Data e horário: 02/10 | 21h30 (de Brasília)



Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro



Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia



Onde Assistir: ESPN e Disney+