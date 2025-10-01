Topo

Vila Nova x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

01/10/2025 20h00

Pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Onde assistir Vila Nova x Criciúma ao vivo?

O duelo será transmitido por ESPN e Disney+.

Como o Vila Nova chega ao confronto

Na 13ª colocação com 38 pontos, sem vencer há sete jogos, o Vila Nova precisa de uma vitória para se afastar na parte de baixo da tabela de classificação.

Como o Criciúma chega ao confronto

Com a derrota para o Paysandu na última rodada, o Criciúma perdeu a liderança da Série B e caiu para a terceira posição. Com 49 pontos, a equipe busca a vitória para tentar recuperar a ponta da tabela.

Histórico do confronto

As equipes já se enfrentaram em 24 oportunidades. O Criciúma acumula nove vitórias, enquanto o Vila Nova possui oito triunfos. As outras sete partidas terminaram empatadas.

Estatísticas

Vila Nova na temporada

  • 20 vitórias, 17 empates e 16 derrota

  • 53 gols marcados 

  • 48 gols sofridos

  • Artilheiro: Gabriel Poveda (8 gols)

Criciúma na temporada

  • 22 vitórias, 13 empates e 10 derrotas

  • 58 gols marcados 

  • 39 gols sofridos

  • Artilheiro: Nicolas (7 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Vila Nova

Halls; Elias, Pedro Romano, Weverton e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, Guilherme Parede e Gabriel Poveda

Técnico: Umberto Louzer

Provável escalação Criciúma

Alisson; Marcinho, Lucas Dias, Rodrigo, Luciano Castán e Luiz Henrique; Matheus Trindade, Gui Lobo e Jhonata Robert; Borasi e Nicolas

Técnico: Eduardo Baptista

Arbitragem 

  • Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

  • Auxiliares: Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Nayara Lucena Soares (PA)

  • VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Ficha técnica 

Jogo: Vila Nova x Criciúma 

Data e horário: 02/10 | 21h30 (de Brasília)

Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia

Onde Assistir: ESPN e Disney+

