Veja quem é o Menino da Vila que está despertando olhares no Santos

01/10/2025 07h00

O Santos observa com atenção mais um Menino da Vila. Com apenas 19 anos, Kenay Martins vem se destacando no elenco sub-20 e já vem despertando o interesse da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda.

O volante se destacou na última rodada do Estadual sub-20, no clássico diante do Corinthians. Ele marcou o gol de empate e ajudou o Peixe a conquistar a classificação após a vitória, por 3 a 1.

Kenay celebra gol contra o Corinthians no Paulista sub-20

Vojvoda estava na Vila Belmiro acompanhando de perto o embate, ao lado de toda sua comissão técnica e membros da diretoria.

"Feliz e motivado. Esse gol foi muito especial para mim e para o grupo. Seguimos firmes e com foco em buscar nossos objetivos," afirmou o Menino da Vila.

Kenay Martins tem multa rescisória na casa dos 100 milhões de euros (cerca de R$ 624 milhões) e já ganhou elogios de Neymar também.

Agora, o garoto espera seguir agradando para, quem sabe, ganhar uma chance no profissional na reta final do Campeonato Brasileiro.

O Santos sub-20 está nas quartas de final do Paulistão e encara o EC São Bernardo no sábado, pelo jogo de ida. O duelo será na Vila Belmiro, às 15 horas (de Brasília).

