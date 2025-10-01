Vasco 'Robin Hood' e joia decisiva são problemas para o Palmeiras

Palmeiras e Vasco se enfrentam hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. A equipe comandada por Fernando Diniz já aprontou para cima dos outros postulantes ao título, em uma espécie de Robin Hood, e conta com um dos destaques do torneio para causar problemas ao Alviverde.

O que aconteceu

O Vasco limitou o líder Flamengo a apenas dois pontos nos jogos entre eles. No primeiro turno, o jogo acabou empatado por 0 a 0, e o segundo por 1 a 1 — o Rubro-negro tem apenas seis empates e duas derrotas na competição em 24 jogos. Quatro pontos deixados pelo caminho estão na conta do cruz-maltino.

O vice-líder Cruzeiro também não levou vantagem contra o cruz-maltino. A equipe mineira venceu no 1º turno por 1 a 0, mas perdeu na última rodada por 2 a 0.

Diniz conta com uma joia decisiva para também aprontar contra o Palmeiras. O atacante Rayan é uma das revelações do Brasileirão, e ele marcou gols contra Flamengo e Cruzeiro. Além disso, o garoto de 19 anos já balançou as redes contra outras grandes equipes: Corinthians, Santos, Inter e São Paulo.

A equipe carioca vem de sete jogos de invencibilidade (três vitórias e quatro empates) e se afastou da zona do rebaixamento — o time está na 12ª posição com 30 pontos (sete à frente do Juventude, o primeiro time dentro do Z4).

O Palmeiras não sabe o que é perder para o Vasco há 10 anos. A última vez que isso aconteceu foi em novembro de 2015, vitória por 2 a 0 no Allianz Parque. Desde então, são treze jogos, com nove vitórias do lado alviverde e quatro empates.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga (Mauricio ou Facundo Torres); Flaco López e Vitor Roque.

Já o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan, Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.