Seleção deve ter 'revolução silenciosa': Colunistas debatem trilha até Copa

O desafio da seleção brasileira para voltar ao topo exige mudanças profundas e planejamento de longo prazo, avaliaram Alicia Klein e Milly Lacombe no UOL News.

Para as colunistas, o time ainda não apresenta futebol comparável ao das principais seleções do mundo, e a pressão por resultados imediatos pode atrapalhar o processo de renovação.

Alicia: Brasil está longe do nível de principais seleções

Vai ter que haver uma revolução silenciosa no futebol da seleção brasileira para a gente disputar esse título. Do que a gente viu até agora e as poucas oportunidades que esse time vai ter de jogar junto até a Copa do Mundo é muito difícil a gente ver um caminho em que a seleção de repente chegue lá no nível da Argentina, da França, da Espanha, porque esse futebol não apareceu ainda com nenhum dos treinadores -- e foram vários que ocuparam o posto nesse último ciclo.

Alicia Klein

Milly: Hexa pode vir em 2030, com projeto

O Brasil não é hoje nem a quinta melhor seleção do mundo. Vai enfrentar adversários que jogam bem e jogam bem há mais tempo do que a gente. Em 2030, se Ancelotti continuar, se houver um projeto, pode ser. É por isso que eu questiono muito essa ideia de que viemos para buscar o hexa. Não é isso que deveria ser dito.

Milly Lacombe

