Topo

Esporte

OPINIÃO

Seleção deve ter 'revolução silenciosa': Colunistas debatem trilha até Copa

do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/10/2025 19h32

O desafio da seleção brasileira para voltar ao topo exige mudanças profundas e planejamento de longo prazo, avaliaram Alicia Klein e Milly Lacombe no UOL News.

Para as colunistas, o time ainda não apresenta futebol comparável ao das principais seleções do mundo, e a pressão por resultados imediatos pode atrapalhar o processo de renovação.

Alicia: Brasil está longe do nível de principais seleções

Vai ter que haver uma revolução silenciosa no futebol da seleção brasileira para a gente disputar esse título. Do que a gente viu até agora e as poucas oportunidades que esse time vai ter de jogar junto até a Copa do Mundo é muito difícil a gente ver um caminho em que a seleção de repente chegue lá no nível da Argentina, da França, da Espanha, porque esse futebol não apareceu ainda com nenhum dos treinadores -- e foram vários que ocuparam o posto nesse último ciclo.
Alicia Klein

Relacionadas

'Muitos desses jogadores estarão na Copa', diz Ancelotti sobre convocação

Corre risco? Vanderson sai de campo chorando 1h após ser convocado

Rodrygo e mais quem? Seis vão para a seleção pela 1ª vez com Ancelotti

Milly: Hexa pode vir em 2030, com projeto

O Brasil não é hoje nem a quinta melhor seleção do mundo. Vai enfrentar adversários que jogam bem e jogam bem há mais tempo do que a gente. Em 2030, se Ancelotti continuar, se houver um projeto, pode ser. É por isso que eu questiono muito essa ideia de que viemos para buscar o hexa. Não é isso que deveria ser dito.
Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Vila Nova x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Transmissão ao vivo de Botafogo x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Santos x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir

Leila tem razão em cobrar mudança de postura do Fla? PVC e Mattos debatem

Comissão da Panam Sports visita COB para avaliar candidatura Rio-Niterói ao Pan

Jair Ventura projeta estreia em casa pelo Vitória e promete: "A gente vai lutar até o final"

Novo calendário da CBF para 2026 diminui número de jogos em até 12%

UFC Qatar: Tsarukyan enfrenta Hooker na luta principal do histórico card em Doha

Assistir Brasil x Marrocos ao vivo pelo Mundial Sub-20: veja onde vai passar o jogo

Vanderson e Gabriel Magalhães se machucam após convocação e comprometem lista de Ancelotti

Em alta no Arsenal, Martinelli comemora convocação e projeta amistosos da Seleção