Topo

Esporte

UFC Qatar: Tsarukyan enfrenta Hooker na luta principal do histórico card em Doha

01/10/2025 19h05

O presidente do UFC, Dana White, confirmou oficialmente as lutas principais do UFC Qatar, marcado para o dia 22 de novembro, na ABHA Arena, em Doha. A edição, que marcará a estreia da organização no país, será liderada por um confronto na divisão dos leves (70 kg) entre Arman Tsarukyan e Dan Hooker, enquanto o 'co-main event' traz um importante duelo dos meio-médios (77 kg) entre Belal Muhammad e Ian Machado Garry.

Após uma vitória apertada sobre Charles 'Do Bronx' no UFC 300, realizado em abril de 2024, o lutador armênio retorna ao octógono com o objetivo de consolidar seu nome entre os principais da categoria. Inicialmente escalado para disputar o cinturão dos leves contra Islam Makhachev em janeiro, Tsarukyan foi forçado a se retirar do confronto devido a um problema nas costas. Em razão disso, Dana White declarou que ele precisaria fazer mais uma apresentação antes de voltar a disputar o título.

Do outro lado, o atleta neozelandês finalmente conquista o embate que vinha solicitando publicamente há meses. Recuperado de uma lesão na mão que o afastou do combate contra Justin Gaethje, em março, Hooker busca embalar uma sequência positiva - vem de três vitórias - após vencer Mateusz Gamrot, em agosto do ano passado.

Co-main event

No co-evento principal da noite, o norte-americano Belal Muhammad retorna ao cage após perder o cinturão dos meio-médios para Jack Della Maddalena, em maio deste ano. Pela frente, ele encara o irlandês Ian Machado Garry, em um confronto que pode ser decisivo para definir o próximo desafiante ao título da categoria.

Ambos os atletas estão em posição de destaque no ranking e veem essa luta como uma oportunidade crucial para se aproximar de uma nova chance pelo ouro. Com estilos distintos, o embate promete movimentar a elite dos meio-médios e terá implicações diretas no cenário da divisão.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)


Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Transmissão ao vivo de Botafogo x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Santos x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir

Leila tem razão em cobrar mudança de postura do Fla? PVC e Mattos debatem

Jair Ventura projeta estreia em casa pelo Vitória e promete: "A gente vai lutar até o final"

Novo calendário da CBF para 2026 diminui número de jogos em até 12%

UFC Qatar: Tsarukyan enfrenta Hooker na luta principal do histórico card em Doha

Assistir Brasil x Marrocos ao vivo pelo Mundial Sub-20: veja onde vai passar o jogo

Vanderson e Gabriel Magalhães se machucam após convocação e comprometem lista de Ancelotti

Em alta no Arsenal, Martinelli comemora convocação e projeta amistosos da Seleção

Portuguesa acerta a renovação contratual do atacante Keven Coloni

Ancelotti diz que Hugo Souza será titular e explica por que só convocou dois do Brasileirão