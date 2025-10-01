UFC Qatar: Tsarukyan enfrenta Hooker na luta principal do histórico card em Doha

O presidente do UFC, Dana White, confirmou oficialmente as lutas principais do UFC Qatar, marcado para o dia 22 de novembro, na ABHA Arena, em Doha. A edição, que marcará a estreia da organização no país, será liderada por um confronto na divisão dos leves (70 kg) entre Arman Tsarukyan e Dan Hooker, enquanto o 'co-main event' traz um importante duelo dos meio-médios (77 kg) entre Belal Muhammad e Ian Machado Garry.

Após uma vitória apertada sobre Charles 'Do Bronx' no UFC 300, realizado em abril de 2024, o lutador armênio retorna ao octógono com o objetivo de consolidar seu nome entre os principais da categoria. Inicialmente escalado para disputar o cinturão dos leves contra Islam Makhachev em janeiro, Tsarukyan foi forçado a se retirar do confronto devido a um problema nas costas. Em razão disso, Dana White declarou que ele precisaria fazer mais uma apresentação antes de voltar a disputar o título.

Do outro lado, o atleta neozelandês finalmente conquista o embate que vinha solicitando publicamente há meses. Recuperado de uma lesão na mão que o afastou do combate contra Justin Gaethje, em março, Hooker busca embalar uma sequência positiva - vem de três vitórias - após vencer Mateusz Gamrot, em agosto do ano passado.

Co-main event

No co-evento principal da noite, o norte-americano Belal Muhammad retorna ao cage após perder o cinturão dos meio-médios para Jack Della Maddalena, em maio deste ano. Pela frente, ele encara o irlandês Ian Machado Garry, em um confronto que pode ser decisivo para definir o próximo desafiante ao título da categoria.

Ambos os atletas estão em posição de destaque no ranking e veem essa luta como uma oportunidade crucial para se aproximar de uma nova chance pelo ouro. Com estilos distintos, o embate promete movimentar a elite dos meio-médios e terá implicações diretas no cenário da divisão.

