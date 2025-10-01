UFC 320: Dustin Poirier aposta em nocaute de Poatan na revanche contra Ankalaev

Ex-campeão interino dos pesos-leves (70 kg) do UFC, Dustin Poirier é mais um nome de peso a manifestar apoio a Alex Pereira na aguardada revanche contra Magomed Ankalaev, marcada para a luta principal do UFC 320. 'Poatan' tentará recuperar o cinturão dos meio-pesados (93 kg), perdido justamente para o russo em março deste ano.

Em entrevista ao portal 'MMA Junkie', Poirier - recém-aposentado do esporte - destacou a motivação do striker paulista como um fator decisivo para o desfecho do combate. O norte-americano vê o desafiante mais focado e perigoso, pronto para corrigir os erros cometidos no primeiro encontro.

"Ele quer o cinturão de volta, quer vingança, quer mostrar que aquele da última luta não era ele, e é perigoso demais como lutador pra entrar lá e não achar o golpe nessa luta. Acho que vai ser um nocaute ou nocaute técnico", declarou o veterano.

Apostas

Além de Poirier, outros nomes de destaque no cenário do MMA também demonstraram confiança em um resultado positivo para o atleta tupiniquim. O ex-campeão dos médios (84 kg), Dricus Du Plessis, e o ex-campeão dos meio-pesados Rashad Evans já afirmaram publicamente que acreditam em uma vitória do brasileiro na revanche.

Poatan vs Ankalaev

A revanche entre Poatan e Ankalaev acontece no dia 4 de outubro, na luta principal do UFC 320, em Las Vegas (EUA), com o título da divisão até 93 kg em jogo. No primeiro confronto entre os dois, realizado em março, o representante do Daguestão (RUS) venceu por decisão unânime e encerrou o reinado do paulista, que havia conquistado o cinturão em 2023.

