UFC 320: André Sergipano aposta no jiu-jitsu para espantar má fase no Ultimate

O octógono do UFC 320, neste sábado (4), em Las Vegas (EUA), será palco de um confronto clássico entre especialidades opostas: grappler contra striker. De um lado, o brasileiro André Muniz, conhecido como 'Sergipano', especialista em jiu-jitsu que busca reencontrar o caminho das vitórias. Do outro, o norte-americano Edmen Shahbazyan, um trocador perigoso, embalado por dois triunfos consecutivos.

Sergipano atravessa uma fase delicada na carreira. Com três derrotas em suas últimas quatro aparições no Ultimate, o mineiro sabe que o duelo deste fim de semana é crucial para sua permanência entre os nomes relevantes da divisão dos médios (84 kg). Ainda assim, mantém o foco no plano de jogo e confia plenamente em suas origens no solo.

"Vai ser mesmo um jogo de grappler vs striker - não é surpresa nem nada. Vou buscar a luta agarrada do começo ao fim. Meu jiu-jitsu vai falar mais uma vez mais alto, e eu vou levar essa finalização para o Brasil", afirmou o faixa-preta em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Finalização no radar

Ciente da qualidade do oponente, o lutador mineiro espera um duelo equilibrado, mas acredita que sua especialidade pode ser o diferencial para garantir a vitória. Para ele, controlar a distância e impor o ritmo no grappling serão pontos-chave ao longo do combate.

"Vai ser uma grande luta, difícil, contra um grande atleta - duro e renomado. (Mas a luta) vai acabar com uma finalização no segundo ou terceiro round", projetou.

Enquanto Shahbazyan deve buscar manter a disputa em pé para utilizar seu boxe, André Sergipano deve adotar uma estratégia mais conservadora, tentando encurtar a distância e levar a ação ao solo - onde costuma brilhar. O resultado pode reposicionar o vencedor em uma situação mais confortável dentro da organização.

