Tuma convoca reunião do Conselho, mas não pauta afastamento de Augusto do Corinthians

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, convocou os membros do órgão para uma reunião no Parque São Jorge, agendada para próxima segunda-feira, 6 de setembro, a partir das 18h (de Brasília). O encontro irá tratar da discussão e votação da revisão orçamentária de 2025.

Esta é a única pauta prevista para julgamento no plenário, segundo comunicado disparado por Romeu, o que gerou surpresa entre conselheiros do clube, que imaginavam ter outros casos, mais sensíveis, pautados nesta próxima reunião.

Possível afastamento de Augusto Melo

Um dos temas que era aguardado por parte dos conselheiros para que pudesse ser votado refere-se a possibilidade de afastamento de Augusto Melo do clube. No início do mês, o presidente da Comissão de Ética, Leonardo Pantaleão, sugeriu a suspensão do presidente destituído e de outros 12 conselheiros envolvidos no ato liderado por Augusto no dia 31 de maio deste ano.

A decisão já foi despachada por Pantaleão a Romeu, que decidiu não incluir a pauta na reunião do Conselho por entender que Rodrigo Bittar, relator do caso, ainda precisa se manifestar sobre a acusação de suspeição apontada pela defesa de alguns dos envolvidos no caso.

O último passo para que a decisão seja definitiva é a votação dos conselheiros no plenário e, Romeu, mesmo com o apontamento sobre Bittar, poderia ter adicionado a pauta para o encontro de segunda-feira, mas não o fez.

Caso dos cartões

A apuração dos cartões corporativos do Corinthians, que engloba as gestões de Augusto Melo, Duilio Monteiro Alves e Andrés Sanchez, também não será debatida no encontro. O caso está nas mãos da Comissão de Justiça, que ainda nem ouviu os envolvidos.

Em meio à investigação interna, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), liderado pelo promotor Cassio Roberto Conserino, também investiga o suposto uso indevido de cartões. Andrés Sanchez, aliás, foi intimado a depor nesta quinta-feira, dia 2.

