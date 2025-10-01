Treinador promete veia ofensiva de Poatan em revanche contra Ankalaev: "Está faminto"

Em março desta temporada, Alex Pereira acabou superado por Magomed Ankalaev na decisão unânime dos juízes, perdendo o posto de campeão dos meio-pesados (93 kg). Meses depois, mais precisamente neste sábado (4), na luta principal do UFC 320, em Las Vegas (EUA), 'Poatan' terá a chance de dar o troco no wrestler russo. E, às vésperas da revanche contra o mais recente algoz, o brasileiro pode apresentar uma postura diferente dentro do octógono. Ao menos é isso que projeta seu treinador Plinio Cruz.

Eleito o 'Treinador do Ano' em 2024 no 'Oscar do MMA' justamente por seu trabalho com Poatan, Plinio prometeu um resgate às raízes que consagraram o brasileiro no Ultimate: veia ofensiva, pressão e andar para frente. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o responsável por afiar as habilidades do ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado também exaltou o foco de seu atleta às vésperas do embate contra Ankalaev.

"A estratégia para a luta vai ser o Poatan lutando do jeito que ele sempre lutou. O que fez o Poatan (ser o que é) é lutar andando para frente, buscando a luta, botando pressão e ganhando essa luta. Dessa vez ele está mais (preparado) do que esteve para outras (lutas). Está bem focado (...) A gente teve a decisão de ficar bem local. Fizemos seis semanas (treinando) em Connecticut. Nem na minha academia ficamos muito, fizemos mais lá (na do) Glover mesmo. Está focado, faminto e com vontade. E isso vai ser mostrado no sábado. Chama!", destacou Plinio Cruz.

Melhor condicionado?

Também em conversa exclusiva com a Ag Fight, Poatan admitiu que estava longe das condições ideais de competição em seu primeiro encontro com Ankalaev. Sem entrar em detalhes sobre que tipo de percalços precisou superar, o brasileiro precisou que não estava nem em 50% de sua capacidade plena durante o combate. Tal contexto talvez explique a confiança do striker paulista dias antes da revanche. Melhor condicionado, Alex acredita que será capaz de dar o troco no wrestler russo e retomar o título da categoria até 93 kg.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok